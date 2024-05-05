Σάμος: Στον Εισαγγελέα η 49χρονη που σκότωσε τον πατέρα της

Το κατώφλι της Εισαγγελέα πέρασε σήμερα το πρωί, Κυριακή του Πάσχα η 49χρονη, η οποία το Μεγάλο Σάββατο, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 70χρονο πατέρα της στη Σάμο.

Η δράστης παραπέμφθηκε στην Ανακρίτρια, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη το πρωί

Η γυναίκα συνεχίζει να κρατείται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου.

Η 49χρονη φέρεται να αντιμετωπίζει χρόνια ψυχολογικά προβλήματα, ενώ σοκαρισμένοι από το τραγικό περιστατικό δηλώνουν οι γείτονες του 70χρονου.

«Είχα την εντύπωση ότι τώρα εκείνη δεν ήταν εδώ… Δεν ξέρω, μήπως ήρθε για τις γιορτές… Δεν φανταζόμουν ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Ο άνδρας ζούσε μόνος του»

Συγγενής του θύματος σε δηλώσεις του ανέφερε, πως η 49χρονη από τότε που χώρισε, τα τελευταία 15 χρόνια έμενε στη Σάμο με τον πατέρα της για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει τον είχε χτυπήσει ξανά τα Χριστούγεννα. «Τον είχε ξαναχτυπήσει τον πατέρα της τα Χριστούγεννα. Το κορίτσι αυτό είναι πολύ άρρωστο, έχει ένας είδος σχιζοφρένειας, τώρα χρόνια και δεν έπαιρνε τα φάρμακά της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

