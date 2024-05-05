Δήμος Αθηναίων: Πασχαλινό γεύμα αγάπης στο κλειστό γήπεδο του Ρουφ

O Δήμος Αθηναίων στηρίζει τα ευάλωτα νοικοκυριά και τους άστεγους συμπολίτες μας, οργανώνοντας ένα πασχαλινό τραπέζι, με «ζεστά» χαμόγελα, αγάπη και πνεύμα προσφοράς.

Το ανοιχτό Γεύμα Αγάπης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου Ρουφ, το οποίο πλαισιώθηκε με μουσική αλλά και καλή διάθεση που μας έφερε όλους πιο κοντά.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος παρέστη στο εορταστικό γεύμα στο Ρουφ δήλωσε: «Η Αθήνα δείχνει την αλληλεγγύη της. Όχι μόνο τις γιορτές αλλά κάθε μέρα, στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Κανένας μόνος του στο δρόμο, στην ανέχεια και σε συνθήκες ακατάλληλης διαβίωσης. Εύχομαι χρόνια πολλά με υγεία! Καλό Πάσχα σε όλες και όλους!».

Σημειώνεται πως η διοργάνωση του Πασχαλινού γεύματος έγινε με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) ο οποίος παραχώρησε τον χώρο καθώς και με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, η οποία διέθεσε τα πούλμαν για τη μεταφορά των ωφελουμένων.



Γεύματα στις δομές και στον δρόμο



Οι δράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη όλες τις γιορτινές ημέρες καθώς ο Δήμος Αθηναίων μέσω του ΚΥΑΔΑ μοίρασε μόνο την ημέρα του Πάσχα 1300 πλήρη γεύματα που μεταξύ άλλων περιελάμβαναν μαγειρίτσα και μοσχάρι καθώς και παραδοσιακά γλυκά. Τα γεύματα διανέμονται σε όλες τις δομές φιλοξενίας που στηρίζει ο Δήμος μας, αλλά και σε ανθρώπους που βρίσκονται στον δρόμο.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας μοιράστηκαν πασχαλινά δώρα και λαμπάδες στα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών, τα οποία με φροντίδα τύλιξαν και προσέφεραν οι υπάλληλοι και οι εθελοντές του Κ.Υ.Α.Δ.Α στους μικρούς μας φίλους, με σκοπό να μην στερηθεί κανένα παιδί το πασχαλινό δώρο και τη λαμπάδα του.

Η Πρόεδρος του ΚΥΑΔΑ, Ιωάννα (Τζίνη) Γεννηματά, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου τιμή να εκπροσωπώ έναν οργανισμό με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο

που με υπευθυνότητα στοχεύει στην άμβλυνση των ανισοτήτων, την κοινωνική ενσωμάτωση και στην ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στα αγαθά της πόλης. Tο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Καλό Πάσχα σε όλους».

Ενισχυμένα πακέτα τροφίμων- Δώρα για τους φιλοξενούμενούς μας στις Δομές

Παράλληλα, τα πακέτα τροφίμων που διανεμήθηκαν από τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών και το Κοινωνικό Παντοπωλείο, εμπλουτίστηκαν αυτήν την περίοδο με πασχαλινά προϊόντα και με προϊόντα καθημερινών αναγκών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ευάλωτων νοικοκυριών για τις ημέρες του Πάσχα.

Πηγή: skai.gr

