Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάληψη ενός χωριού στο Ντονέτσκ

Το χωριό βρίσκεται βορειοδυτικά της Αβντιίβκα, άλλοτε προπύργιο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων 

Το Ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάληψη ενός χωριού στο Ντονέτσκ

Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Οτσερετίνε, στην περιοχή Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το χωριό, που βρίσκεται βορειοδυτικά της Αβντιίβκα, άλλοτε προπύργιο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, που καταλήφθηκε τον Φεβρουάριο, είχε πληθυσμό πριν από τον πόλεμο περίπου 3.000 κατοίκους.

Η Ρωσία σημειώνει αργή αλλά σταθερή προώθηση μετά την κατάληψη της Αβντιίβκα, με μια σειρά χωριών στην περιοχή να πέφτουν στα χέρια των δυνάμεων της Μόσχας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Ρωσία πόλεμος Πόλεμος στην Ουκρανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark