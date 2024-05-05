Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Οτσερετίνε, στην περιοχή Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το χωριό, που βρίσκεται βορειοδυτικά της Αβντιίβκα, άλλοτε προπύργιο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, που καταλήφθηκε τον Φεβρουάριο, είχε πληθυσμό πριν από τον πόλεμο περίπου 3.000 κατοίκους.

Η Ρωσία σημειώνει αργή αλλά σταθερή προώθηση μετά την κατάληψη της Αβντιίβκα, με μια σειρά χωριών στην περιοχή να πέφτουν στα χέρια των δυνάμεων της Μόσχας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.