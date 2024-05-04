Δολοφονία πατέρα από την κόρη του στη Σάμο: Με πολλαπλά χτυπήματα ο 70χρονος

Μύριαμ Κιάσσου

Έμμονες ιδέες πως ο πατέρας της σκοπεύει να τη δηλητηριάσει διακατείχαν τη 49χρονη που αφαίρεσε τη ζωή του 70χρονου συνταξιούχου ναυτικού στο σπίτι του πίσω από την πλατεία Αγίου Νικολάου στη Σάμο, σήμερα.

Η 49χρονη, μητέρα ενός 20χρονου άνδρα και διαζευγμένη, στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, το τελευταίο διάστημα έπασχε από κατάθλιψη και ήδη από το 2020 βασανιζόταν από την εμμονή πως ο πατέρας της σκοπεύει να τη σκοτώσει δηλητηριάζοντας το νερό που πίνει.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως οι σχέσεις πατέρα και κόρης ήταν ανέκαθεν ταραχώδεις συνοψίζοντας πως σε μεγάλο βαθμό οι εντάσεις οφείλονταν στο γεγονός πως ο άτυχος 70χρονος δεν μπορούσε να αποδεχτεί το γεγονός πως η κόρη του πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα.

Ο 70χρονος που ανάρρωνε από χειρουργική επέμβαση στο σπίτι δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα από μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι.

Από το κοινωνικό περιβάλλον του δολοφονηθέντα επιβεβαιώνονται οι διαταραγμένες σχέσεις πατέρα και κόρης η οποία πηγαινοερχόταν από τη Σάμο στην Αθήνα.

Περιγράφεται πως υπήρχαν περίοδοι κατά τις οποίες η επικοινωνία τους διακοπτόταν ενώ επισημαίνεται η αναγκαιότητα αναβάθμισης και περαιτέρω στελέχωσης των υπηρεσιών δημόσιας ψυχικής υγείας στο νησί.

Γείτονες του άτυχου άνδρα κάνουν λόγο για έναν ήσυχο άνθρωπο που όμως δεν είχε και τόσο καλές σχέσεις με την κόρη του.

«Στη Σάμο ο 70χρονος ήρθε χωρισμένος μαζί με την κόρη του, η οποία πήγαινε κάποιες φορές στην Αθήνα. Είχα την εντύπωση ότι τώρα εκείνη δεν ήταν εδώ, ίσως ήρθε για τις γιορτές. Οι σχέσεις τους δεν ήταν και τόσο καλές, είχαν μία διαταραγμένη σχέση. Δεν φανταζόμουν όμως ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Ο 70χρονος ζούσε μόνος του αυτή την περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά γείτονάς τους.

