Ένας νεκρός και ένας βαριά τραυματίας είναι ο απολογισμός σοβαρού τροχαίου στις γραμμές του Τραμ στο Παλαιό Φάληρο.

Σύμφωνα με νεώτερα στοιχεία, το ΙΧ βγήκε εκτός ελέγχου, έπεσε πάνω σε πεζούς στη στάση του Τραμ και ακολούθως συγκρούστηκε με τον συρμό.

Νεκρή είναι μία γυναίκα ηλικίας 50 ετών και τραυματίας ένας άνδρας ηλικίας περίπου 60 ετών. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που το ΙΧ βγαίνει εκτός δρόμου:

Λόγω της σύγκρουσης, η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή του Τραμ:

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δίκτυο του Τραμ, λόγω πρόσκρουσης Ι.Χ. σε όχημα Τραμ:

-Γραμμή 6: η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Μουσών- Σύνταγμα

-Γραμμή 7: η κυκλοφορία διεξάγεται στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας - Πικροδάφνη & Αγία Τριάδα - Μπάτης .

Πηγή: skai.gr

