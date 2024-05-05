Με ειδικά προγράμματα δρομολογίων θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και σήμερα Κυριακή του Πάσχα

Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ

Κυριακή του Πάσχα 05 Μαΐου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών¨.

Τα μέσα σταθερής τροχιάς θα κινηθούν ως εξής:

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5′ μεταξύ 06:00 - 23:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά

Ανάλογα με την επιβατική κίνηση και εφόσον κριθεί αναγκαίο, για όλες τις ημέρες του Πάσχα, υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση των γραμμών που εξυπηρετούν το Αεροδρόμιο, τους σταθμούς ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων καθώς και το Λιμάνι του Πειραιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

