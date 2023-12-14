Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Μετανιωμένος εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή ο 18χρονος που σύμφωνα με τη δικογραφία έριξε την χειροβομβίδα που τραυμάτισε τον αστυνομικό στα επεισόδια του Ρέντη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος υποστήριξε πως συμμετείχε στα επεισόδια και πως έριξε φωτοβολίδα αλλά δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να τραυματίσει κάποιον.

Μάλιστα υποστήριξε πως δεν ήξερε να την χρησιμοποιεί και για τον λόγο αυτό κατά την ρίψη της, αυτή έφυγε προς τα κάτω, έκανε γκελ σε απόσταση 2-3 μέτρων και κατόπιν έφυγε ευθεία και όχι προς τα πάνω.

Για την απόσταση που είχε από τον αστυνομικό τόνισε πως ήταν περίπου 70 μέτρα.

Όσο για το αν ευθύνεται αυτός για τον σοβαρό τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού υποστήριξε πως η φωτοβολίδα που έριξε αυτός ήταν πορτοκαλί χρώματος και πως την ίδια ώρα και άλλα άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια έριχναν κατά των αστυνομικών

Πηγή: skai.gr

