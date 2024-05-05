Steve Martin: Γεμάτη αστέρια η νέα σεζόν του «Only Murders in the Building»

Ο Στιβ Μάρτιν (Steve Martin) είναι ενθουσιασμένος για τα νέα επεισόδια της τέταρτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς μυστηρίου «Only Murders in the Building».

«Είναι γεμάτη αστέρια», είπε χαρακτηριστικά στο People για την υποψήφια για Emmy και Χρυσές Σφαίρες κωμωδία, η οποία γυρίζεται αυτή τη στιγμή στην Νέα Υόρκη.

«Έχουμε φτάσει περίπου στα μισά της διαδρομής και πραγματικά απολαμβάνουμε αυτή τη σεζόν. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να είναι μία από τις καλύτερες σεζόν μας. Αν και όλες είναι τέλειες», συμπλήρωσε.

Τα επεισόδια θα βρουν τον Charles (Μάρτιν), τον Oliver (Μάρτιν Σορτ) και τη Mabel (Σελίνα Γκόμεζ) να αναζητούν απαντήσεις για το ποιος σκότωσε την Sazz Pataki την οποία υποδυόταν η Τζέιν Λιντς.

Μαζί τους πρωταγωνιστούν η Μέριλ Στριπ (Meryl Streep) και ο Πολ Ραντ (Paul Rudd) ενώ στο καστ έχουν προστεθεί ο Γιουτζίν Λέβι (Eugene Levy), η Εύα Λονγκόρια (Eva Longoria), η Μόλι Σάνον (Molly Shannon) και ο διάσημος κωμικός ηθοποιός ελληνικής καταγωγής, Ζακ Γαλιφιανάκης (Zach Galifianakis).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

