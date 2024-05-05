Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα με ρουκέτες στο Ντονέτσκ - Δύο νεκροί και έξι τραυματίες

Ρωσικό πλήγμα με ρουκέτες στην επαρχία Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενώ τουλάχιστον έξι ακόμη τραυματίστηκαν από επίθεση με drone εναντίον του Χαρκόβου στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώθηκαν την ώρα που Ουκρανοί και Ρώσοι γιορτάζουν το Πάσχα.

«Στο Ποκρόφσκ πλήγματα με ρουκέτες σκότωσαν δύο ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές σε ένα σπίτι», δήλωσε ο Βαντίμ Φιλάσκιν, ο Ουκρανός κυβερνήτης του Ντονέτσκ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Το Ποκρόφσκ βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτική της πόλης Ντονέτσκ, πρωτεύουσας της ομώνυμης επαρχίας που έχουν κατακτήσει οι Ρώσοι και την οποία η Μόσχα έχει ανακοινώσει ότι έχει προσαρτήσει.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι η Ρωσία εκτόξευσε 24 ιρανικά drones Shahed στη διάρκεια της νύκτας, εκ των οποίων καταρρίφθηκαν τα 23.

«Ένα σπίτι και γύρω κτίσματα κάηκαν λόγω των επιθέσεων των Shahed. Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα κορίτσι που γεννήθηκε το 2015», δήλωσε ο Όλεχ Σινεχούμποφ κυβερνήτης του Χαρκόβου.

Πασχαλινά μηνύματα

Τόσο ο Ουκρανός όσο και ο Ρώσος πρόεδρος εκμεταλλεύθηκαν τη γιορτή του Πάσχα για να συσπειρώσουν τους πολίτες στην πολεμική προσπάθεια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε στο πασχαλινό του μήνυμα τους συμπατριώτες του να προσευχηθούν ο ένας για τον άλλον αλλά και για τους στρατιώτες που πολεμούν στο μέτωπο, τονίζοντας ότι ο Θεός --που έχει «μια ουκρανική σημαία στον ώμο του»-- είναι σύμμαχος του Κιέβου.

«Ας προσευχηθούμε ο ένας για τον άλλον. Όταν ήρθαμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον, πάψαμε να είμαστε ξένοι», δήλωσε ο Ζελένσκι στο βίντεο που ανήρτησε στο Telegram, στο οποίο εμφανίζεται να φορά ένα παραδοσιακό, κεντητό ουκρανικό πουκάμισο – τη βισιβάνκα- και ένα παντελόνι παραλλαγής.

Το βίντεο τραβήχτηκε μπροστά από τον ηλικίας 1.000 ετών καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας στο Κίεβο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα πολεμά πλέον 802 ημέρες εναντίον της Ρωσίας επιδιώκοντας τη νίκη. «Και πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει την ουκρανική σημαία στον ώμο του. Οπότε, με έναν τέτοιο σύμμαχο, η ζωή σίγουρα θα νικήσει τον θάνατο».

Στη Ρωσία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν αναφέρθηκε ξεκάθαρα στον πόλεμο.

Απευθυνόμενος προς τον πατριάρχη Κύριλλο, επικεφαλής της ρωσικής εκκλησίας και ένθερμο υποστηρικτή του πολέμου που διεξάγει η Μόσχα στην Ουκρανία, ο Πούτιν τον ευχαρίστησε για «την επωφελή συνεργασία του αυτή την τρέχουσα δύσκολη περίοδο, την ώρα που είναι τόσο σημαντικό για εμάς να ενώσουμε τις προσπάθειές μας με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη και ενίσχυση της πατρίδας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.