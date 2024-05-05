Ηγέτες της Χαμάς είχαν για δεύτερη μέρα σήμερα συνομιλίες για εκεχειρία με Αιγύπτιους και Καταριανούς μεσολαβητές, χωρίς να υπάρχει εμφανής πρόοδος καθώς η ισλαμιστική οργάνωση επιμένει στην απαίτησή της οποιαδήποτε συμφωνία να θέτει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα, όπως δήλωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος, που είναι κοντά στις προσπάθειες διαμεσολάβησης, είπε πως η αντιπροσωπεία της Χαμάς έφθασε στο Κάιρο αποφασισμένη να καταλήξει σε συμφωνία «αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα».

«Μια συμφωνία πρέπει να θέτει τέλος στον πόλεμο και να προβλέπει πως οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από τη Γάζα και το Ισραήλ δεν έχει δεσμευθεί ακόμη ότι είναι πρόθυμο να το κάνει», είπε ο αξιωματούχος στο Reuters, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Το Ισραήλ δεν συναινεί στον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων

Το Ισραήλ θέλει μια συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση τουλάχιστον μερικών από τους περίπου 130 ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς, όμως Ισραηλινός αξιωματούχος άφησε χθες, Σάββατο, να εννοηθεί πως η κεντρική θέση του δεν έχει αλλάξει, λέγοντας πως το Ισραήλ «σε καμία περίπτωση» δεν πρόκειται να καταλήξει σε συμφωνία που θα θέτει τέλος στον πόλεμο, τον οποίο συνεχίζει με σκοπό τον αφοπλισμό και την οριστική διάλυση της Χαμάς.

Ένας άλλος Παλαιστίνιος αξιωματούχος είπε στο Reuters πως οι διαπραγματεύσεις «αντιμετωπίζουν προκλήσεις επειδή η κατοχική δύναμη (το Ισραήλ) αρνείται να δεσμευθεί σε μια περιεκτική κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε όμως πως η αντιπροσωπεία της Χαμάς εξακολουθεί να βρίσκεται στο Κάιρο με την ελπίδα ότι οι μεσολαβητές θα μπορέσουν να πιέσουν το Ισραήλ ώστε να αλλάξει τη θέση του.

Συνεχίζεται το αεροπορικό αφυροκόπημα στη Γάζα

Καθώς οι συνομιλίες βρίσκονταν σε εξέλιξη, κάτοικοι και υγειονομικοί δήλωσαν πως ισραηλινά αεροπλάνα και άρματα μάχης συνέχισαν να σφυροκοπούν περιοχές σε όλον τον παλαιστινιακό θύλακα στη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους.

Ο πόλεμος ξεκίνησε μετά την έφοδο της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά την οποία 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 252 συνελήφθησαν ως όμηροι, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Περισσότεροι από 34.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και τουλάχιστον άλλοι 77.000 έχουν τραυματιστεί μέχρι τώρα στην ισραηλινή επίθεση, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Οι βομβαρδισμοί έχουν καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος του παραλιακού θύλακα και έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση.

Το Κατάρ, όπου η Χαμάς έχει πολιτικό γραφείο, και η Αίγυπτος προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια συνέχεια της σύντομης κατάπαυσης του πυρός τον Νοέμβριο, εν μέσω διεθνούς απογοήτευσης για τον συνεχώς αυξανόμενο απολογισμό των νεκρών στη Γάζα και τα δεινά που αντιμετωπίζουν τα 2,3 εκατομμύρια κάτοικοί της.

Στο Κατάρ ο διευθυντής της CIA

Αιγυπτιακές πηγές δήλωσαν πως ο διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς, ο οποίος έχει επίσης εμπλακεί σε προηγούμενες συνομιλίες για εκεχειρία, έφθασε στο Κατάρ την Παρασκευή. Η Ουάσινγκτον --η οποία, όπως και άλλες δυτικές δυνάμεις και το Ισραήλ, θεωρεί τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση-- έχει κάνει έκκληση για κατάληξη σε συμφωνία.

Το Ισραήλ έχει δώσει ένα προκαταρκτικό θετικό σήμα σε όρους που, όπως είπε μία πηγή, περιλαμβάνουν την επιστροφή 20 έως 33 ομήρων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστίνιων κρατουμένων και εκεχειρία αρκετών εβδομάδων.

Κάτι τέτοιο θα σήμαινε πως περίπου 100 όμηροι θα παρέμεναν στη Γάζα, ορισμένοι από τους οποίους, σύμφωνα με το Ισραήλ, πέθαναν στην αιχμαλωσία. Η πηγή, που ζήτησε να μην αναφερθεί το όνομα ή η εθνικότητά της, δήλωσε στο Reuters πως η επιστροφή τους μπορεί να απαιτήσει μια επιπρόσθετη συμφωνία.

Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν το Σάββατο, απαιτώντας από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δεχθεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς με βάση την οποία οι εναπομείναντες όμηροι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

