ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η προκήρυξη για 4.276 θέσεις από τους επιτυχόντες ΠΕ του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 3ΓΒ/2023 που αφορά συνολικά 4.276 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β' Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι επιτυχόντες ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (κεφάλαιο Β' και παράρτημα ΣΤ').

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 8:00 και λήγει τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 14:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

