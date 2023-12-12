Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Στον ακρωτηριασμό τους ενός ποδιού του 31χρονου αστυνομικού που χτυπήθηκε από ναυτική φωτοβολίδα στα οπαδικά επεισόδια την περασμένη Πέμπτη στου Ρέντη, προχώρησαν οι γιατροί του γενικού νοσοκομείου Νίκαιας όπου και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Η επέμβαση στο πόδι του 31χρονου αστυνομικού διήρκεσε 5 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί έκριναν ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος η βλάβη στον μηρό να προκαλέσει σήψη και ως εκ τούτου έλαβαν την απόφαση να προχωρήσουν στον ακρωτηριασμό.

Ο 31χρονος εξακολουθεί να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή με τους γιατρούς ωστόσο, να κρίνουν πως είναι αναγκαίος ο ακρωτηριασμός του αριστερού κάτω άκρου.

Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδώθηκε το απόγευμα της Τρίτης για τον 31χρονο αναφέρει: «Κατόπιν ενημέρωσης των θεραπόντων ιατρών ο ασθενής υπεβλήθη σήμερα σε ακρωτηριασμό αριστερού κάτω άκρου λόγω μη αναστρέψιμων ισχαιμικών βλαβών και εκτεταμένων μυϊκών νεκρώσεων στην περιοχή του τραύματος του μηρού και προς αποφυγή τοπικών σηπτικών και συστηματικών επιπλοκών και σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης του ασθενούς. Παραμένει νοσηλευόμενος στην ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση, σε καταστολή και μηχανικό αερισμό. Υποστηρίζεται αιμοδυναμικά με αγγειοσυσπαστικά φάρμακα και εξωνεφρική αιμοκάθαρση.»



Τις προηγούμενες ημέρες ο αστυνομικός υπεβλήθη και και σε άλλα χειρουργία που ήταν απαραίτητα για να καθαριστεί το τραύμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.