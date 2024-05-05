Λογαριασμός
Οι ευχές του πάπα Φραγκίσκου για το Ορθόδοξο Πάσχα

Ο πάπας Φραγκίσκος μίλησε στο συγκεντρωμένο πλήθος στην πλατεία του Αγίου Πέτρου

Ο πάπας Φραγκίσκος, απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ευχήθηκε καλό Πάσχα για το Πάσχα των Ορθοδόξων.

Συγκεκριμένα, ο Φραγκίσκος υπογράμμισε: «Στέλνω με μεγάλη στοργή τις ευχές μου στους αδελφούς και στις αδελφές των Ορθόδοξων εκκλησιών και ορισμένων Καθολικών Εκκλησιών της Ανατολής, οι οποίοι, σύμφωνα με το Ιουλιανό Ημερολόγιο, γιορτάζουν σήμερα το Άγιο Πάσχα. Ο Αναστηθείς Κύριος να γεμίσει με χαρά και με ειρήνη όλες τις κοινότητες πιστών και να προσφέρει παρηγοριά σε όσες υποβάλλονται σε δοκιμασία. Τους εύχομαι καλό Πάσχα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πάπας Φραγκίσκος Πάσχα
