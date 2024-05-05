Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ψήφισε ομόφωνα σήμερα υπέρ της διακοπής της λειτουργίας του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ Al Jazeera στο Ισραήλ, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, όπου δεν προσδιορίζεται πότε θα τεθεί σε ισχύ η απόφαση.

Η απόφαση ελήφθη μετά την έγκριση από τη Βουλή του Ισραήλ ενός νόμου που επιτρέπει το προσωρινό κλείσιμο τηλεοπτικών δικτύων που θεωρείται ότι συνιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια στη διάρκεια του πολέμου εναντίον της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.