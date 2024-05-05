Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ροκάδες, ο Αντώνης Τουρκογιώργης.

Ο σημαντικός καλλιτέχνης ήταν ιδρυτικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος «Socrates», με πολύ μεγάλες επιτυχίες στο δυναμικό του.

Μετά τους Socrates ακολούθησε ατομική καριέρα.

Ο γνωστός ροκάς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας από το 2010, όταν είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σε ανάρτησή του ο Κώστας Μπίγαλης ανέφερε:

«Σήμερα έφυγε ο μεγάλος μουσικός, κιθαρίστας, συνθέτης και τραγουδιστής, Αντώνης Τουρκογιώργης, να συναντήσει τον αδερφικό του φίλο, Γιάννη Σπάθα, το άλλο του μισό των θρυλικών Socrates Drunk the Conium του κορυφαίου ροκ συγκροτήματος όλων των εποχών. Tony Power. Για πάντα».

Δισκογραφία

Προσωπικοί δίσκοι

-«Τα Μάτια 14» (1986)

-«Επεισόδιο» (1988)

-«Μόνον Όρθιοι» (1990)

-«Πυρ, Γυνή και Rock and Roll» (1991) (με τη Λίνα Μπαμπατσιά)

-«Βήματα» (1992)

-«Ουφ!» (1998)

Με τους Socrates Drank the Conium

-«Socrates Drank the Conium» (1972)

-«Taste of Conium» (1972)

-«On the Wings» (1973)

-«Phos» (1976)

-«Waiting for Something» (1980)

-«Breaking Through» (1981)

-«Plaza» (1984)

Πηγή: skai.gr

