Ένας 17χρονος παραδόθηκε σήμερα στις αρχές στη Γερμανία δηλώνοντας πως είναι ένας από τους δράστες της επίθεσης προχθές, Παρασκευή, εναντίον του σοσιαλδημοκράτη ευρωβουλευτή Ματίας Έκε που συγκλόνισε τη χώρα, ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία.

Ο νεαρός παραδόθηκε νωρίς σήμερα στην αστυνομία στη Δρέσδη, στην ανατολική Γερμανία, και είπε πως ήταν «ο επιτιθέμενος που χτύπησε τον πολιτικό του SPD», του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς, στη διάρκεια αφισοκόλλησης για τις επερχόμενες ευρωεκλογές, ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Η έρευνα συνεχίζεται και η αστυνομία εργάζεται προκειμένου να επιβεβαιώσει τις δηλώσεις του 17χρονου, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο Έκε χτυπήθηκε άγρια από τέσσερις δράστες το βράδυ της Παρασκευής στη διάρκεια αφισοκόλλησης στην ανατολικογερμανική πόλη. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο και χρειάστηκε να υποβληθεί σε εγχείρηση.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως οι δράστες ήταν ντυμένοι με μαύρα ρούχα και είπαν πως φαίνεται να ανήκαν σε ομάδα ακροδεξιών.

Οι άλλοι τρεις ύποπτοι εξακολουθούν να είναι άγνωστοι, ανέφερε η αστυνομία. Η αστυνομία πιστεύει πως είναι από 17 έως 20 ετών.

Ο Έκε είναι ο επικεφαλής υποψήφιος του SPD στο κρατίδιο της Σαξονίας στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Είναι ευρωβουλευτής από το 2022.

Η επίθεση προκάλεσε σοκ και οργή στη Γερμανία, με πολιτικούς από διάφορα κόμματα να καταδικάζουν τη βία και να προειδοποιούν για μια απειλή στη γερμανική δημοκρατία.

Μερικά λεπτά πριν από την επίθεση εναντίον του Έκε, σύμφωνα με την αστυνομία, μία τετραμελής ομάδα είχε επιτεθεί εναντίον ενός 28χρονου που μετέχει στην προεκλογική εκστρατεία των Πρασίνων στη διάρκεια αφισοκόλλησης στην ίδια περιοχή της Δρέσδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.