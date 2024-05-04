Νεκρός έπεσε ένας άνδρας το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε από διερχόμενο όχημα στην οδό Τσιτσάνη, στην περιοχή της Σταυρούπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το θύμα της επίθεσης δέχτηκε μια σφαίρα στην πλάτη.

Δράστες φέρεται να είναι δύο άνδρες και μία γυναίκα που επέβαιναν σε κόκκινο όχημα. Ο ένας ήταν στη θέση του οδηγού και ο άλλος συνοδηγός. Μία γυναίκα βρισκόταν στο πίσω κάθισμα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας εκ των δύο ανδρών που επέβαινε στο όχημα ήταν αυτός που πυροβόλησε τον άνδρα.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.