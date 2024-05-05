Η Anti-Defamation League (ADL), μια εβραϊκή μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Νέα Υόρκη, εξέφρασε σήμερα την ανησυχία της για «τον πρωτοφανή αριθμό» αντισημιτικών ενεργειών που καταγράφηκε το 2023, με τον πόλεμο μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ να τροφοδοτεί «μια πυρκαγιά που ήταν ήδη εκτός ελέγχου», σύμφωνα με την ετήσια, παγκόσμια έκθεσή της.

«Αν συνεχιστεί η τρέχουσα τάση, θα πάψει να είναι εφικτό να ζει κανείς μια εβραϊκή ζωή στη Δύση: να φορά το άστρο του Δαβίδ, να πηγαίνει στις συναγωγές και σε κοινοτικά κέντρα, να στέλνει τα παιδιά του σε εβραϊκά σχολεία, να εντάσσεται σε εβραϊκές ομάδες στα πανεπιστήμια ή να μιλά εβραϊκά», τόνισε ο καθηγητής Ουρίγια Σαβίτ του πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ στην έκθεση.

Η ετήσια έκθεση της ADL υπογραμμίζει ότι οι αντισημιτικές ενέργειας είχαν αυξηθεί προτού ξεσπάσει ο πόλεμος της 7ης Οκτωβρίου μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

«Τις επιπτώσεις της φρικτής επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου ακολούθησε ένα τσουνάμι μίσους εναντίον των εβραϊκών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Τζόναθαν Γκρίνμπλατ, επικεφαλής της ADL.

«Η φετινή έκθεση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική με πρωτοφανή επίπεδα καταγεγραμμένων αντισημιτικών ενεργειών, ακόμη και στις ΗΠΑ, όπου το 2023 σημειώθηκε ο μεγαλύτερο αριθμός αντισημιτικών περιστατικών που έχει καταγράψει ποτέ η ADL», πρόσθεσε.

Η έκθεση, η οποία συντάχθηκε σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, αναφέρει ότι οι αντισημιτικές ενέργειες το 2023 ήταν σαφώς περισσότερες από αυτές του 2022 στις περισσότερες χώρες όπου ζουν Eβραίοι, κυρίως στις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Αυστραλία, την Ιταλία, τη Βραζιλία και το Μεξικό.

Η δημοσίευση της έκθεσης συμπίπτει με την Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος (Γιομ Ασόα, στα εβραϊκά).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

