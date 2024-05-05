Λογαριασμός
Ξινό βγήκε το Πάσχα για οικογένεια στην Εύβοια- Ταξίδευαν για Κάρυστο και εγκλωβίστηκαν σε ρεματιά

Με οδηγό τους το Gps του κινητού ακολούθησαν λάθος διαδρομή

Στιγμές αγωνίας πέρασε μια οικογένεια στην Εύβοια, η οποία ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου ταξίδευε για Κάρυστο ώστε να περάσει το Πάσχα, όπως δεκάδες άλλοι επισκέπτες οι οποίοι προτίμησαν φέτος την συγκεκριμένη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και έχοντας ως οδηγό το Gps του κινητού, ακολούθησαν λάθος διαδρομή, με αποτέλεσμα να χάσουν τον προσανατολισμό τους και να εγκλωβιστούν μέσα σε μια ρεματιά ανάμεσα στις περιοχές Λέπουρα και Κατακαλού του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Άμεσα ειδοποίησαν την Πυροσβεστική και στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ΠΥ Αλιβερίου, συνοδεία του υποδιοικητή κ. Γιώργου Μαρίνου καθώς και του Αντιδημάρχου Γιώργου Κώτσαρη, ο οποίος διέθετε αγροτικό μηχάνημα για τον απεγκλωβισμό.

Μετά από πολύωρη επέμβαση το όχημα μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και η οικογένεια συνέχισε την διαδρομή της.

Πηγή: eviathema.gr

