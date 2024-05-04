Επεισόδιο σημειώθηκε στον ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια της τελετής αφής του Αγίου Φωτός όταν η ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε τον προσωπικό φρουρό του Έλληνα πρόξενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε συνωστισμός στον χώρο και προκλήθηκε το επεισόδιο με αποτέλεσμα οι αρχές του Ισραήλ να συλλάβουν τον φρουρό.

Το περιστατικό κυκλοφόρησε σε βίντεο ενώ έγινε αναφορά από το Al Jazeera καθώς και το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa το οποίο έγραψε: «Οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής συνέλαβαν σήμερα τον προσωπικό φρουρό του Έλληνα προξένου στην Ιερουσαλήμ, ενώ βρισκόταν στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η κατοχική αστυνομία επιτέθηκε σωματικά στον προσωπικό φρουρό του Έλληνα προξένου στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου κατά τη διάρκεια του τελετουργικού για το Άγιο Φως το Σάββατο και τον συνέλαβε».

Το επεισόδιο έληξε λίγη ώρα αργότερα καθώς το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε στις απαραίτητες κινήσεις και ο φρουρός αφέθηκε ελεύθερος.

Δείτε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα social media:

- και το WAFA γράφει για το περιστατικό :

Πηγή: skai.gr

