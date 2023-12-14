Στην ανακρίτρια Πειραιά οδηγήθηε σήμερα στις 11.00 το πρωί ο 18χρονος που συνελήφθη για την επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα σε βάρος του 31χρονου αστυνομικού στη διάρκεια επεισοδίων στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη του Ρέντη.

Ο νεαρός έφτασε στα δικαστήρια από τη ΓΑΔΑ όπου κρατείται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και με σκυμμένο το κεφάλι, χωρίς να κάνει καμμία δήλωση

Ο 18χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, για έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για τον άνθρωπο, διατάραξη οικιακής ειρήνης και για κατοχή βεγγαλικών. Να σημειωθεί ότι όλες οι πράξεις είναι με την επιβαρυντική περίσταση που προβλέπεται στον αθλητικό νόμο.

Τι θα υποστηρίξει

Ο δικηγόρος του Απόστολος Λύτρας έχει αναφέρει στους δημοσιογράφους ότι ο 18χρονος δεν είναι οργανωμένος οπαδός, δεν έχει τιμωρηθεί ποτέ και δεν έχει κατηγορηθεί και προσαχθεί για οποιαδήποτε αιτία, ενώ δεν ανήκει σε οποιονδήποτε σύνδεσμο ομάδος.

Έχει επισημάνει επίσης ότι ο πελάτης του, του έχει αναφέρει ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει άλλη φορά τέτοιου είδους βεγγαλικό και πρόθεσή του δεν ήταν να το πετάξει εναντίον του αστυνομικού. Υποστήριξε εξάλλου ότι τη ναυτική φωτοβολίδα του την έδωσε κάποιος από τους οργανωμένους οπαδούς με καλυμμένα χαρακτηριστικά, προκειμένου όταν βγουν από το γήπεδο να πραγματοποιήσουν επίθεση εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Ο κ. Λύτρας τόνισε ότι τόσο ο 18χρονος όσο και η οικογένειά του, αυτή τη στιγμή, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η υγεία του αστυνομικού.

Ο 31χρονος αστυνομικός που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Νίκαιας έχει υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του αριστερού κάτω άκρου, λόγω μη αναστρέψιμων ισχαιμικών βλαβών και εκτεταμένων μυϊκών νεκρώσεων στην περιοχή του τραύματος του μηρού και προς αποφυγή τοπικών σηπτικών και συστηματικών επιπλοκών.

Παραμένει νοσηλευόμενος στην ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση, σε καταστολή και μηχανικό αερισμό.

Βρέθηκε πυρίτιδα στα χέρια του

Θετικά είναι επίσης τα αποτελέσματα από το τεστ για πυρίτιδα στα δάχτυλα του 18χρονου που παραδέχθηκε ότι έριξε τη φωτοβολίδα στον άτυχο αστυνομικό κατά τα επεισόδια στου Ρέντη. Το αποτέλεσμα του τεστ επιβεβαιώνει τα όσα υποστήριξε ο νεαρός, δηλαδή ότι χρησιμοποίησε φωτοβολίδα. Ωστόσο, αυτό που μένει είναι αν εντοπιστεί πυρίτιδα και στον 26χρονο μάνατζερ τράπερ. Κατά την προσαγωγή του οι αστυνομικοί του πήραν τα ρούχα που φέρεται να φορούσε όταν έφερε τα πανό όπως εκείνος υποστήριξε στο γήπεδο. Η ανίχνευσή της θα αποτελέσει στοιχείο προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι το ίδιο άτομο που έχει εξοπλίσει την ομάδα κρούσης, με ναυτικές φωτοβολίδες και βόμβες μολότοφ.

Ο ρόλος του 26χρονου μάνατζερ τράπερ

Οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το πάζλ των κινήσεων των χούλιγκαν το βράδυ της Πέμπτης, αφού πλέον έχουν στη διάθεσή τους καταθέσεις- κλειδιά ατόμων που ήταν παρόντες στα επεισόδια, μεταξύ αυτών και ο μάνατζερ γνωστού τράπερ, που ήταν το πρώτο πρόσωπο το οποίο ενημέρωσε ο 18χρονος για τον τραυματισμό του αστυνομικού, όπως παραδέχτηκε στην Τρίτη του κατάθεση ενώπιον των Αρχών.

Από τις καταθέσεις του 26χρονου οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε ορισμένα συμπεράσματα ενώ παράλληλα προσπαθούν να δώσουν και απαντήσεις σε κομβικά ερωτήματα. Συγκεκριμένα, οι Αρχές, ερευνούν πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του 26χρονου στα επεισόδια ακόμα και στον εξοπλισμό των οπαδών.

Επιπλέον, από τις καταθέσεις του 26χρονου προκύπτει ασάφεια ως προ το άλλοθι που δίνει όσον αφορά τις ώρες, λέγοντας πως βρισκόταν σε μια καφετέρια μετά τη φυγή του από το γήπεδο και δεν ήξερε τίποτα για τα επεισόδια

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο 26χρονος εμφανίζεται σε άλλες 4 δικογραφίες καθώς είναι σεσημασμένος για περιπτώσεις αθλητικής βίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

