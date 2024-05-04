Η ηγεσία της Χαμάς εφέρεται να νέκρινε την εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας που πρότεινε η Αίγυπτος για εκεχειρία στη Γάζα, σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος της Παλαιστινιακής οργάνωσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πρώτη αυτή φάση αφορά την ανταλλαγή ομήρων και αποτελεί το πρώτο βήμα για μία συμφωνία που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο σε μία τελική συμφωνία για εκεχειρία.

Η Χαμάς θα ανακοινώσει σύντομα ότι συμφώνησε με την αιγυπτιακή πρόταση μεσολάβησης, αναφέρουν δημοσιεύματα αραβικών ΜΜΕ, ενώ η παλαιστινιακή εφημερίδα Al-Quds ανέφερε ότι η ανακοίνωση θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα.

Τι προβλέπει η πρόταση για εκεχειρία

Η πρόταση προβλέπει «κατάπαυση του πυρός 40 ημερών» και την «απελευθέρωση χιλιάδων παλαιστίνιων φυλακισμένων σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση αυτών των ομήρων», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον, επίσης στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Η πρόταση προβλέπει κατάπαυση του πυρός 40 ημερών και την απελευθέρωση παλαιστίνιων φυλακισμένων σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων που απήχθησαν κατά την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα αυτού του πολέμου.

Αλλά η Χαμάς επιμένει να ζητεί οριστική κατάπαυση του πυρός, κάτι που απορρίπτει η κυβέρνηση του Ισραήλ, απειλώντας να διατάξει χερσαία επιχείρηση στη Ράφα (νότια), κατ’ αυτή το «τελευταίο» οχυρό των ταγμάτων της, όπου όμως έχουν καταφύγει πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, στη μεγάλη πλειονότητά τους εκτοπισμένοι εξαιτίας των βομβαρδισμών και των μαχών.

«Θα κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο για να νικήσουμε, για να συντρίψουμε τον εχθρό μας, μη εξαιρουμένης της Ράφας», επανέλαβε αυτή την εβδομάδα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που διαμηνύει ότι η επιχείρηση στην πόλη θα γίνει «με ή χωρίς συμφωνία» για κατάπαυση του πυρός.

Για τον Χουσάμ Μπαντράν, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, οι δηλώσεις του κ. Νετανιάχου για την επίθεση στη Ράφα «έχουν ξεκάθαρα στόχο να ακυρώσουν κάθε πιθανότητα συμφωνίας».

Αντίθετα, για τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μπλίνκεν «το μοναδικό εμπόδιο» για την κατάπαυση του πυρός «είναι η Χαμάς».

Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου σε νοσοκομεία έκαναν λόγο για ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ράφα και στη γειτονική Χαν Γιούνις, που έχει ισοπεδωθεί σχεδόν όλη έπειτα από τις σφοδρές μάχες με τη Χαμάς που ακολούθησαν την ισραηλινή χερσαία επιχείρηση εκεί.

Μία εβδομάδα διορία από το Ισραήλ για συμφωνία

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall Street Journal, που επικαλέστηκε αιγυπτιακές πηγές, το Ισραήλ είναι διατεθειμένο να δώσει μια εβδομάδα ακόμη στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός, κι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία θα προχωρήσει στην επιχείρηση που απειλεί εδώ κι εβδομάδες ότι θα διεξαγάγει στη Ράφα.

«Στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας στη Ράφα θα μπορούσε να οδηγήσει σε λουτρό αίματος», προειδοποίησε χθες ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος προετοιμάζει σχέδιο αντιμετώπισης κρίσης καθώς σε τέτοια περίπτωση θα καταγραφόταν πελώρια «αύξηση του αριθμού των τραυματιών και των νεκρών».

Το σχέδιο αυτό «δεν είναι παρά επίδεσμος», τόνισε ο Ρικ Πέπερκορν, αντιπρόσωπος του ΠΟΥ στα Παλαιστινιακά Εδάφη. «Το σύστημα υγείας, που έχει ήδη γονατίσει, δεν θα μπορέσει να αντέξει το δυνητικό εύρος της καταστροφής που θα προκαλούσε η εισβολή», πρόσθεσε.

Η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια, που υποβάλλεται σε πολύ αυστηρούς ελέγχους από το Ισραήλ, συνεχίζει να φθάνει με το σταγονόμετρο, κυρίως μέσω Αιγύπτου και της διέλευσης στη Ράφα, την ώρα που ο πληθυσμός του θυλάκου —2,4 εκατ. άνθρωποι— απειλείται με λιμό.

Μπροστά στις συχνά ανυπέρβλητες δυσκολίες στη διανομή βοήθειας οδικώς, αρκετές χώρες προχώρησαν σε ρίψεις τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας από αέρος, ενώ ο στρατός των ΗΠΑ κατασκευάζει τεχνητό λιμάνι ανοικτά των ακτών της για να διευκολυνθεί η μεταφορά βοήθειας διά θαλασσίων οδών, μέσω Κύπρου.

Ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ, οι ΗΠΑ, εναντιώνονται στη χερσαία εισβολή στη Ράφα και έχουν ζητήσει να καταρτιστεί «αξιόπιστο» σχέδιο για την προστασία των αμάχων αν προχωρήσει τέτοια επιχείρηση. Ο αμερικανός ΥΠΕΞ Μπλίνκεν είπε χθες πως δεν έχει παρουσιαστεί τέτοιο στην Ουάσιγκτον και προειδοποίησε πως με δεδομένο αυτό το στοιχείο, η επίθεση στη Ράφα θα προκαλούσε πολύ πιο βαριές απώλειες από αυτό που θα ήταν «αποδεκτό», κατ’ αυτόν.

