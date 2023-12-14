ΟΑΣΑ: Προκηρύσσονται νέες θέσεις στελεχιακού δυναμικού αορίστου χρόνου

Στην προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας, στελεχιακού δυναμικού, αορίστου χρόνου προχωρούν οι Συγκοινωνίες Αθηνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, οι προσλήψεις που αφορούν θέσεις στελεχιακού δυναμικού, έχουν σκοπό «την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς του Οργανισμού, στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης του συγκοινωνιακού έργου και υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό».

Ειδικότερα, δύο δημόσιες προκηρύξεις πρόκειται να αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ για την πρόσληψη 13 εργαζομένων, μέσω ΑΣΕΠ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η πρώτη προκήρυξη αφορά τρεις θέσεις ΑΜΕΑ, με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού.

Η δεύτερη είναι για την πλήρωση δέκα θέσεων με τις εξής ειδικότητες: ΠΕ Οικονομολόγου, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Λογιστή, ΠΕ Μηχανικών, ΤΕ Οικονομικού και ΔΕ Διοικητικού.

Τα προσόντα και οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων, η οποία θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, περιγράφονται αναλυτικά στις δύο προκηρύξεις, οι οποίες θα δημοσιευθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα.

«Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στον ΟΑΣΑ, αποτελεί συνέχεια των προσλήψεων κρίσιμων ειδικοτήτων, όπως οδηγοί και τεχνίτες, που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα στις θυγατρικές εταιρείες, ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ» επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Οργανισμού.

Με αφορμή τις νέες προσλήψεις, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Γιώργος Σπηλιόπουλος, δήλωσε: «Οι άνθρωποι αποτελούν το πιο σημαντικό κεφάλαιο που διαθέτει μια εταιρία και η ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού των Συγκοινωνιών Αθηνών, θα τονώσει την προσπάθεια του Οργανισμού για περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών στο επιβατικό κοινό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.