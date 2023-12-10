Το νήμα της επίθεσης στις δυνάμεις της Αστυνομίας, έξω από το κλειστό γήπεδο στου Ρέντη, ξετυλίγει με νέες πληροφορίες ο ΣΚΑΪ.

Όπως αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, η πληροφορία που οδήγησε στα ίχνη του 18χρονου έφτασε στην Αστυνομία την Παρασκευή το βράδυ.

Αρχικά ο νεαρός δεν βρισκόταν στο κάδρο των υπόπτων. Ωστόσο, όταν άνοιξαν τα στόματα, τότε άλλαξε άρδην η πορεία της έρευνας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πιο συγκεκριμένα, υπήρξαν έξι μαρτυρικές καταθέσεις που υποδείκνυαν τον 18χρονο ως τον δράστη της επίθεσης με τη ναυτική φωτοβολίδα, η οποία τραυμάτισε σοβαρά τον 31χρονο αστυνομικό. Ανάμεσα στους μάρτυρες που κατέθεσαν, βρίσκονται και συγγενείς του 18χρονου, στους οποίους, οπως δήλωσαν, εκμυστηρεύθηκε ότι εκείνος πέταξε τη φωτοβολίδα στον αστυνομικό.

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, ο ίδιος ο 18χρονος φέρεται να δήλωσε ότι η επίθεση στους αστυνομικούς ήταν προσχεδιασμένη.

Μιλά για τον καθοδηγητή και αναφέρεται σε ένα μεγαλύτερο ηλικίας άτομο, ηλικίας 30-35, που φορούσε full face.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο καθοδηγητής έδωσε το σύνθημα να βγουν έξω από το γήπεδο, λέγοντας ότι δεν θα ρίξει κανείς, αν δεν δώσει το σύνθημα.

Ο φερόμενος ως οργανωτής έριξε πρώτος μία μολότοφ και αυτό φαίνεται να ήταν το σύνθημα για την επίθεση.

Σημειώνεται ότι ο οργανωτής δεν ηταν ανάμεσα στους 424 που προσήχθησαν.

Όπως ανέφερε στην ομολογία του ο 18χρονος, τα πολεμοφόδια ήταν κρυμμένα στο πάρκινγκ, δίπλα στο γήπεδο, απ' όπου και μοιράστηκαν στους οπαδούς.

Ο 18χρονος θα παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.