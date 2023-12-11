Νέα στοιχεία, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των ηθικών αυτουργών που προκάλεσαν τα επεισόδια έξω από το κλεστό του Ρέντη, έχει συγκεντρώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία.

Όπως φαίνεται, η αστυνομία έχει βάλει στο στόχαστρο της έρευνάς της τουλάχιστον 4 επικεφαλής συγκεκριμένων συνδέσμων οπαδών στη Δυτική και Νότια Αττική, αλλά και στον Πειραιά. Για τον συνδεσμίτη με τη full face, τον οποίο ανέφερε ο 18χρονος που εκτόξευσε τη φωτοβολίδα στον αστυνομικό, η αστυνομία εκτιμά ότι προέρχεται από σύνδεσμο της Δυτικής Αττικής.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για γνωστά άτομα στον οπαδικό χώρο, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στην οργάνωση της επίθεσης προς τους αστυνομικούς, καθώς, σύμφωνα και με την ομολογία του 18χρονου που εκτόξευσε τη ναυτική φωτοβολία, τραυματίζοντας τον 31χρονο αστυνομικό, όταν προμήθευαν τα εισιτήρια, ενημέρωναν τους οπαδούς να είναι έτοιμοι για την επίθεση.

Ενδεικτικό της οργάνωσης που προηγήθηκε, είναι η πληροφορία ότι τα πολεμοφόδια που χρησιμοποιήθηκαν από τους οπαδούς για την επίθεση, μεταφέρθηκαν με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αστυνομία έχει καταλήξει σε έναν σκληρό πυρήνα 18-25 ατόμων, στα οποία δόθηκαν τα βαριά όπλα, δηλαδή οι φωτοβολίδες και οι βόμβες μολότοφ. Υπάρχουν επίσης άλλα περίπου 80 άτομα, τα οποία προμηθεύτηκαν αυτοσχέδια όπλα, όπως σίδερα και λοστάρια.

Η δε αστυνομία είχε πληροφορίες ότι οργανώνεται επίθεση και για τον λόγο αυτό παρουσιάστηκαν ενισχυμένες δυνάμεις στο κλειστό του Ρέντη, ενώ οι ίδιοι οι αστυνομικοί είχαν ενημερωθεί σχετικά.

Όσον αφορά στον 18χρονο, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής έρευνα, φέρεται να έδρασε «επαγγελματικά», πετώντας το ένα από τα δύο κινητά που είχε στη διάθεσή του, ενώ όταν έφτασε σπίτι, έπλυνε τα ρούχα που φορούσε, άλλαξε αριθμό τηλεφώνου, καθώς και λογαριασμό mail.

Στα επόμενα 24ωρα αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις, ειδικότερα στο σκέλος της έρευνας για τον εντοπισμό των καθοδηγητών και των οργανωτών της επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξει άρση απορρήτου των συνομιλιών και σάρωση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να αποδειχθεί η συμμετοχή ατόμων που ενδεχομένως να βρίσκονται ήδη στο κάδρο των υπόπτων της αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

