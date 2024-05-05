Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της χρήσης κροτίδων, βεγγαλικών και αυτοσχέδιων ειδών πυροτεχνίας, κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, συνελήφθησαν τρία άτομα, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και φωτοβολίδων.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη χθες (4 Μαΐου 2024) το πρωί σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, ένας ανήλικος ημεδαπός, καθώς στη κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 96 κροτίδες και 4 είδη πυροτεχνίας. Επίσης, συνελήφθη η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη χθες (4 Μαΐου 2024) το μεσημέρι σε περιοχή του Κιλκίς, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς σε έλεγχο που έγινε σε όχημα που οδηγούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κροτίδες και 1 μαχαίρι.

Στην τρίτη περίπτωση, συνελήφθη χθες (4 Μαΐου 2024) το απόγευμα στο Κιλκίς, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Κιλκίς, ένας ανήλικος ημεδαπός, καθώς στη κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7 κροτίδες.

Οι έλεγχοι από τις Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό και υπενθυμίζεται ότι:

Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών από οποιονδήποτε απαγορεύεται.

Η καύση βεγγαλικών απαγορεύεται κατά τη περίοδο του Πάσχα.

Αποτρέψτε τα παιδιά από την χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους.

Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακόμα και ακρωτηριασμού.

Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα.

Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα και την ίδια την ζωή.



