Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκροί γονείς και βρέφος σε σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με βυτιοφόρο - Σοβαρά τραυματισμένο το δεύτερο παιδί

Μια ολόκληρη οικογένεια ξεκληρίστηκε στο φρικτό τροχαίο που έγινε, αργά το απόγευμα, στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Σύμφωνα με το thesspost.gr, λίγη ώρα μετά τη φοβερή σύγκρουση του ΙΧ με βυτιοφόρο στο οποίο έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το μωρό, άφησε την τελευταία του πνοή και ο πατέρας που είχε τραυματιστεί σοβαρά. Σοβαρά τραυματισμένο ανασύρθηκε από τους διασώστες το δεύτερο παιδί της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 18:20, όταν το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Για τον απεγκλωβισμό των 4 μελών της οικογένειας από τα συντρίμμια του οχήματος χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την παροχή βοήθειας στο συμβάν λίγο μετά τις 6.30 μμ. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους τη γυναίκα και το βρέφος, ενώ προχώρησαν στον απεγκλωβισμό και των δύο τραυματιών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πολυγύρου διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Πηγή: skai.gr

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