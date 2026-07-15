Κουβέιτ: Αναχαιτίστηκαν τέσσερις πύραυλοι κρουζ και 21 drones από το Ιράν

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Κουβέιτ αναχαίτισαν την Τετάρτη τέσσερις πυραύλους κρουζ και 21 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέρχονταν από το Ιράν.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ, η ιρανική «επιθετικότητα» είχε ως στόχο ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις.

Από τις επιθέσεις προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Πηγή: skai.gr

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