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Κουβέιτ: Αναχαιτίστηκαν τέσσερις πύραυλοι κρουζ και 21 drones από το Ιράν

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ, η ιρανική «επιθετικότητα» είχε ως στόχο ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις

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Κουβέιτ

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Κουβέιτ αναχαίτισαν την Τετάρτη τέσσερις πυραύλους κρουζ και 21 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέρχονταν από το Ιράν.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ, η ιρανική «επιθετικότητα» είχε ως στόχο ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις.

Από τις επιθέσεις προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κουβέιτ Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
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