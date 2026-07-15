Πηγές ΗΠΑ: Τα πλήγματα στο Ιράν προετοιμάζουν το έδαφος για νέα στρατιωτική κλιμάκωση

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα αποδυναμώνουν την ιρανική αεράμυνα, τα ραντάρ, τους πυραύλους και τα drones

Αμερικανοί αξιωματούχοι τα χαρακτηρίζουν «επιχειρήσεις διαμόρφωσης του πεδίου» για πιθανή ευρύτερη επίθεση

Στο τραπέζι παραμένουν η κατάληψη του νησιού Χαργκ και πλήγμα στην υπόγεια εγκατάσταση Pickaxe Mountain

Παρά τις τακτικές επιτυχίες, η Ουάσινγκτον δεν έχει αποσπάσει στρατηγικές παραχωρήσεις από την Τεχεράνη

Οι τελευταίες αμερικανικές επιδρομές κατά του Ιράν, που επισήμως αποσκοπούν στην άρση των ιρανικών περιορισμών στα Στενό του Ορμούζ, εξυπηρετούν παράλληλα έναν ευρύτερο στρατιωτικό σχεδιασμό: την εξουδετέρωση κρίσιμων ιρανικών δυνατοτήτων ενόψει πιθανών πιο εκτεταμένων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους στο Reuters.

Όπως ανέφεραν οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, τα πλήγματα ενισχύουν τις στρατιωτικές επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξακολουθεί να μην αποκαλύπτει τις επόμενες κινήσεις του, μετά την επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου για την επανέναρξη των εχθροπραξιών με το Ιράν.

Νωρίτερα, ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το ενδεχόμενο έναρξης αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών γεφυρών.

«Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά λίγο-πολύ ξέρουν, ξέρουν την κατάσταση... Καλύτερα να συμπεριφερθούν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο πόλεμος, που διανύει πλέον τον πέμπτο μήνα, συνεχίζεται μετά την κατάρρευση του μνημονίου κατανόησης που είχε στόχο να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός και στη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Παρά τα σοβαρά πλήγματα που έχουν δεχθεί οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές δυνατότητες σε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ έχει εξαπολύσει επιθέσεις τόσο εναντίον δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από την περιοχή όσο και κατά κρατών του Κόλπου.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, οι πρόσφατες επιδρομές είχαν ως στόχους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, παράκτια ραντάρ, θέσεις πυραύλων και drones, καθώς και ταχύπλοα και άλλα ναυτικά μέσα του Ιράν.

Ένας από τους αξιωματούχους χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις αυτές ως «επιχειρήσεις διαμόρφωσης του πεδίου», δηλαδή πλήγματα που αποδυναμώνουν τις ιρανικές άμυνες πριν από ενδεχόμενες πιο εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Αυτό βοηθά να προετοιμαστεί το έδαφος, εφόσον χρειαστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι στρατιωτικές επιλογές στο τραπέζι

Το Reuters είχε αποκαλύψει ήδη από τον Μάρτιο ότι ο αμερικανικός στρατός επεξεργαζόταν σχέδια για τη δημιουργία επιχειρησιακών επιλογών που θα επέτρεπαν ακόμη και την ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στις ιρανικές ακτές, με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, στην κυβέρνηση Τραμπ είχε επίσης συζητηθεί το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων στο νησί Χαργκ, απ' όπου διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Μια τέτοια επιχείρηση, ωστόσο, θεωρείται ιδιαίτερα υψηλού ρίσκου, καθώς το νησί βρίσκεται εντός της εμβέλειας πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που μπορούν να εκτοξευθούν από την ιρανική ενδοχώρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι είχε δώσει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να μην πλήξουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν κατά τις προηγούμενες επιδρομές στην περιοχή του Χαργκ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού.

«Αν τους αποδυναμώσουμε αρκετά και τους απωθήσουμε αρκετά βαθιά, τότε θα το έκανα», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Fox News.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει και με πλήγμα κατά του Pickaxe Mountain, μιας ισχυρά οχυρωμένης υπόγειας εγκατάστασης που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και βρίσκεται κοντά σε μία από τις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

Ο Μαρκ Κάνσιαν, απόστρατος αξιωματικός των Πεζοναυτών των ΗΠΑ και αναλυτής στο Center for Strategic and International Studies (CSIS), εκτίμησε ότι η δημόσια συζήτηση του Τραμπ για ενδεχόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως η κατάληψη του Χαργκ, έχει διττό αποτέλεσμα.

Από τη μία πλευρά, μπορεί να ενισχύσει τη διαπραγματευτική πίεση προς την Τεχεράνη, κρατώντας την σε διαρκή επιφυλακή. Από την άλλη όμως, όπως είπε, «είναι κακό για τον στρατό, γιατί ουσιαστικά αποκαλύπτουμε προς ποια κατεύθυνση ενδέχεται να κινηθούμε».

Τακτικές επιτυχίες, στρατηγικό αδιέξοδο

Επικριτές της στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν, μεταξύ αυτών και μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, υποστηρίζουν ότι, παρά τις σημαντικές τακτικές επιτυχίες που οδήγησαν στην καταστροφή μεγάλου μέρους των συμβατικών στρατιωτικών δυνατοτήτων και της αμυντικής βιομηχανίας του Ιράν, η εκστρατεία δεν πέτυχε τον βασικό στρατηγικό της στόχο: να αποσπάσει ουσιαστικές παραχωρήσεις από την Τεχεράνη.

Αντίθετα, όπως επισημαίνουν, η σύγκρουση έδωσε στο Ιράν τη δυνατότητα να ασκήσει πρωτοφανή πίεση στο Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής αργού πετρελαίου. Παρότι το μεγαλύτερο μέρος του συμβατικού ιρανικού ναυτικού έχει υποστεί σοβαρές απώλειες, η Τεχεράνη εξακολουθεί να μπορεί να απειλεί τη διεθνή ναυσιπλοΐα χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους και ρουκέτες.

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ για την επόμενη φάση της στρατηγικής απέναντι στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Τέταρτος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που τάσσονται υπέρ της περαιτέρω κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του, ο Ιμράν Μπαγιούμι, πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου και σήμερα αναλυτής στο Atlantic Council, εκτίμησε ότι οι πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ για το Ιράν αποσκοπούν κυρίως στην άσκηση πίεσης προς την Τεχεράνη στο διαπραγματευτικό πεδίο, αλλά και στη διατήρηση της αβεβαιότητας για τις πραγματικές προθέσεις της Ουάσινγκτον.

«Θα ξεχώριζα τον θόρυβο από τις πράξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Πιστεύω ότι οι συζητήσεις που έχει με την ομάδα εθνικής ασφάλειας είναι αρκετά διαφορετικές από όσα δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.»





Πηγή: skai.gr

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