Συνεδρίαση της αίθουσας κρίσεων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη υπό τον Ντόναλντ Τραμπ για να συζητηθεί μια πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν που θα επεκταθεί πέρα ​​από τις τρέχουσες αμερικανικές επιθέσεις γύρω από το Στενό του Ορμούζ, δήλωσαν στο Axios τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ φάνηκε ανοιχτός σε κλιμάκωση στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να πιέσει το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ και να αποδεχτεί τις απαιτήσεις του για το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Δεν θέλω να διαπραγματευτώ τώρα» διεμήνυσε ο ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας στο Fox News.

«''Καλύτερα να κάνετε συμφωνία δεν θα σας μείνει κανένας''. Είμαστε πολύ προσεκτικοί με τον άμαχο πληθυσμό, όπως γνωρίζετε. Αλλά είπα: ‘’Καλύτερα να κάνετε συμφωνία. Δεν θα σας μείνει τίποτα’’» πρόσθεσε.

Η Ουάσιγκτον κλιμακώνει εκ νέου τη στρατιωτική πίεση κατά της Τεχεράνης. Ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν τέθηκε σε εφαρμογή από το βράδυ της Τρίτης, την ώρα που ο Τραμπ εγκαταλείπει το σχέδιο επιβολής τέλους 20% στη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, επιδιώκοντας αντ’ αυτού επενδυτικές συμφωνίες με τις χώρες του Κόλπου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με νέα σκληρά πλήγματα το Ιράν, καθώς, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox News, «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν».

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τρίτης ότι ολοκλήρωσε έναν επιπλέον γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, πλήττοντας δεκάδες στρατιωτικούς στόχους κοντά στο Στενό του Ορμούζ και στις παράκτιες περιοχές του Ιράν, ενώ την ίδια ώρα ο στρατός του Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε Αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρείν και το Κουβέιτ.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.