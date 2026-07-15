SpaceX: Η μετοχή υποχώρησε κάτω από την τιμή εισαγωγής της για πρώτη φορά

Η μετοχή της SpaceX έπεσε για πρώτη φορά κάτω από την τιμή εισαγωγής της στην αγορά, τα 135 δολάρια, στη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Η μετοχή της διαστημικής εταιρείας του Ίλον Μασκ υποχώρησε έως και 2,60% στα 132,56 δολάρια.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη SpaceX φαίνεται να υποχώρησε ελαφρώς μετά την ιστορική αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της εταιρείας. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η εταιρεία συμφώνησε σε διορθωτικά μέτρα που συνδέονται με τη διαφάνεια, στο πλαίσιο της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Digital Services Act - DSA).

Πηγή: skai.gr

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