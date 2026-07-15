Η Ουκρανία πραγματοποίησε δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου εγχώριας κατασκευής

Ο απερχόμενος υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φέντοροφ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της προχώρησαν την Τετάρτη σε δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου, εγχώριας κατασκευής.

«Συμβολικά, την ημέρα που διαλύθηκε η κυβέρνηση, ένας βαλλιστικός πύραυλος που αναπτύχθηκε από το υπουργείο Άμυνας δοκιμάστηκε με επιτυχία», έγραψε στο Telegram ο Φέντοροφ, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του.

«Αναθεωρήσαμε ριζικά τις τεχνικές απαιτήσεις και πετύχαμε μέγιστη ακρίβεια. Μειώσαμε το κόστος κατά 30%. Η Ουκρανία θα ανέβει επίπεδο», συμπλήρωσε.

Ο Μιχαΐλο Φέντοροφ ανακοίνωσε την παραίτησή του, λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο, στο πλαίσιο του ανασχηματισμού της κυβέρνησης από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ήταν μεγάλη μου τιμή να υπηρετήσω τον ουκρανικό λαό ως υπουργός Άμυνας», έγραψε σε μακροσκελή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, παραθέτοντας ορισμένα επιτεύγματα από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο.

Νωρίτερα, βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αποκάλυψαν πως ο Ζελένσκι σκοπεύει να επιλέξει τον υπουργό Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο για να ηγηθεί του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.