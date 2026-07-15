Ο Τραμπ εξετάζει επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να κλίνει υπέρ της επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, έπειτα από διαδοχικές ενημερώσεις που έλαβε τις τελευταίες ημέρες από κορυφαίους συνεργάτες του, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Wall Street Journal.

Στο τραπέζι βρίσκονται σειρά στρατιωτικών επιλογών, μεταξύ των οποίων η εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη ιρανικών νησιών κοντά στο Στενό του Ορμούζ, καθώς και βομβαρδισμός της οχυρωμένης εγκατάστασης Pickaxe Mountain, η οποία εκτιμάται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για μυστικές πυρηνικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, ο Τραμπ συγκάλεσε το βράδυ της Τρίτης σύσκεψη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, όπου εξετάστηκε το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού Χαργκ και άλλων περιοχών κατά μήκος του Στενού του Ορμούζ με τη συμμετοχή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων. Παράλληλα, συζητήθηκε και το ενδεχόμενο πλήγματος στο υπόγειο συγκρότημα σηράγγων της Pickaxe Mountain, το οποίο συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και μέχρι στιγμής δεν έχει αποτελέσει στόχο αμερικανικών επιθέσεων.

Παραμένει επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των αεροπορικών πληγμάτων και σε άλλους στόχους στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη σύσκεψη ήταν μία από τις πολλές επίσημες και ανεπίσημες επαφές που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος τις τελευταίες ημέρες με κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησής του, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο αρχηγός του Μεικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν.

Πηγή: skai.gr

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