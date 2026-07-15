Ώρα για ιστορική αναμέτρηση που θα βγάλει τον δεύτερο φιναλίστ του Μουντιάλ! Αγγλία και Αργεντινή κοντράρονται στις 22:00 και οι ενδεκάδες που επέλεξαν, Τόμας Τούχελ και Λιονέλ Σκαλόνι, έγιναν γνωστές.

Παρακολουθείστε ΕΔΩ IIVE την εξέλιξη του δεύτερου ημιτελικού της διοργάνωσης

Oι ενδεκάδες του ματς:

Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Τζέιμς, Στόουνς, Γκέχι, Σπενς, Άντερσον, Ράις, Μπέλιγχαμ, Ρότζερς, Γκόρντον, Κέιν.

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Παρέδες, Μακ Άλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Άλβαρες, Σιμεόνε, Μέσι





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