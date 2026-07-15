Στο δεύτερο φιλικό της στην Ολλανδία, η ΑΕΚ ήρθε 0-0 με τη Φίτεσε, σε ένα παιχνίδι που έδειξε δύο διαφορετικά πρόσωπα στα δύο ημίχρονα, κάτι που ήταν απολύτως φυσιολογικό, καθώς ο Σέρβος τεχνικός χρησιμοποίησε δύο εντελώς διαφορετικές ενδεκάδες, συνεχίζοντας τις δοκιμές του στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Με τα πόδια εμφανώς βαριά από τις καθημερινές προπονήσεις, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν θετικά διαστήματα, αλλά και αδυναμίες που θα αποτελέσουν αντικείμενο δουλειάς τις επόμενες ημέρες και ενόψει του επόμενου φιλικού το Σάββατο (18/07, 15:00) απέναντι στη Χρόνινγκεν, σε αναμέτρηση διάρκειας δύο ωρών.



Το ματς:

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, έσπαγε με ηρεμία το πρέσινγκ των Ολλανδών στα πρώτα λεπτά και προσπαθούσε να χτυπήσει στις μεταβάσεις. Ο Κοϊτά ήταν ιδιαίτερα δραστήριος από την αριστερή πλευρά, συνεργάστηκε καλά με τον Πήλιο, ενώ ο Κάιρινεν όσο περνούσε η ώρα έπαιρνε όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες στην ανάπτυξη.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 15', όταν ο Κοϊτά έβγαλε εξαιρετικά τον Πήλιο απέναντι από τον τερματοφύλακα, όμως ο αριστερός μπακ δεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Λίγο αργότερα ο Ζούμπκοφ απείλησε μετά από ωραία κάθετη του Κάιρινεν, ενώ στο φινάλε του πρώτου μέρους ο Ρότα άγγιξε το γκολ με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, υποχρεώνοντας τον Φαν ντερ Μπερχ σε εντυπωσιακή επέμβαση.



Αμυντικά, η ΑΕΚ πίεσε ψηλά και με ένταση, όμως αυτή η επιθετικότητα έφερε και αρκετά φάουλ, με τους Βάργκα και Κοϊτά να αντικρίζουν την κίτρινη κάρτα. Η Φίτεσε είχε κι εκείνη τις στιγμές της, κυρίως με τον Πίντο και τον Σίχορα, χωρίς όμως να καταφέρει να νικήσει τον Μπρινιόλι.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Νίκολιτς άλλαξε ολόκληρη την ενδεκάδα, με τον Χρήστο Αλεξίου να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του. Η Φίτεσε ανέβασε την πίεσή της και η ΑΕΚ αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες στο build-up, πραγματοποιώντας αρκετά λάθη κοντά στην περιοχή της. Οι Ολλανδοί έκλεβαν συχνά μπάλες ψηλά, με χαρακτηριστικότερη τη φάση του 53', όταν ο Μπαλαμώτης έκανε λάθος πάσα, όμως ο Μπος αστόχησε μόνος από το ύψος του πέναλτι.



Ο νεαρός τερματοφύλακας αντέδρασε εξαιρετικά στη συνέχεια, πραγματοποιώντας δύο πολύ καλές επεμβάσεις σε προσπάθειες των Ζόνεβελντ και Φλίεστρα, κρατώντας ανέπαφη την εστία της ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά, η Ένωση δεν κατάφερε να δημιουργήσει ούτε μία τελική προσπάθεια στο δεύτερο 45λεπτο. Ο Γιόβιτς απομονώθηκε στην κορυφή της επίθεσης, ο Κουτέσα δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τις μπάλες που πήρε, ενώ ο Λιούμπισιτς μετακινήθηκε και στα αριστερά μετά την είσοδο του Ελίασον λόγω ενοχλήσεων του Γκατσίνοβιτς, χωρίς όμως να αλλάξει η εικόνα.



Δεδομένα, όμως, το 0-0 αφήνει στον Νίκολιτς περισσότερα αγωνιστικά συμπεράσματα παρά προβληματισμό. Είναι ακόμη πολύ νωρίς στην προετοιμασία, οι παίκτες δουλεύουν καθημερινά σε υψηλές εντάσεις και οι αυτοματισμοί βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Παρόλα αυτά, η δυσκολία απέναντι στο οργανωμένο πρέσινγκ και τα λάθη στην ανάπτυξη αποτελούν στοιχεία που ο Σέρβος τεχνικός θα θελήσει να διορθώσει άμεσα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο:

Μπρινιόλι, Ρότα, Γκεοργκίεφ, Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν, Μάνταλος, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Βάργκα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο:

Μπαλαμώτης, Χριστακόπουλους, Μουκουντί, Αλεξίου, Πενράις, Μαρίν, Σαχαμπό, Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς (69' Ελίασον), Κουτέσα, Γιόβιτς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.