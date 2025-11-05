Πρωινό Magazino 05-11-2025

Ο ΣΚΑΪ 100.3 πιστός στην αξία της ενημέρωσης μεταδίδει κάθε μέρα στις 07.00 το πρωί το πρώτο μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
Ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε στο ξεκίνημα της ημέρας μας. Η επικαιρότητα σε πρώτο χρόνο.
Παρουσίαση: Δημήτρης Γιαννίρης
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η Αττική λόγω της 48ωρης απεργίας του ΣΑΤΑ – Τα αιτήματα των οδηγών
Σήμερα στις 10:00 οι αυτοκινητιστές θα πραγματοποιήσουν πορεία, ξεκινώντας από την οδό Σπύρου Πάτση προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών