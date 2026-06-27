Στέιτ Ντιπάρμεντ: Η συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου θα τερματίσει τον «κύκλο της ατελείωτης σύγκρουσης»

Ως ένα πλαίσιο που «προσφέρει μια σαφή πορεία» προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Τόμι Πίγκοτ, την τριμερή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Λιβάνου.

Ο Πίγκοτ υποστήριξε ότι η συμφωνία στοχεύει στον τερματισμό του «κύκλου της ατελείωτης σύγκρουσης», μιλώντας στο Al Jazeera, ενώ επισήμανε πως προβλέπει την αποκατάσταση της κυριαρχίας της λιβανικής κυβέρνησης, με παράλληλη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της κυβέρνησης του Λιβάνου.

Όπως εξήγησε, η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία πιλοτικών ζωνών, όπου ο λιβανικός στρατός θα αρχίσει να επαναφέρει τον κρατικό έλεγχο. Πρόσθεσε ότι, αφού διαπιστωθεί πως έχει απομακρυνθεί η απειλή για το Ισραήλ, οι ισραηλινές δυνάμεις θα επιστρέψουν στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά τους.

Πηγή: skai.gr

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