Ανοίγματα σε Καραμανλή, μηνύματα σε Σαμαρά

Της Δώρας Αντωνίου

Στην πορεία προς τις κάλπες Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής είναι δύο πολύ κομβικά πρόσωπα για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με διαφορετικές απαιτήσεις, όσον αφορά τη διαχείρισή τους. Οι σχέσεις του πρωθυπουργού με τους δύο προκατόχους του δεν υπήρξαν ομαλές εδώ και καιρό. Η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά έφερε το οριστικό διαζύγιο. Ο πολύ πιο ήπιος και προσεκτικός στις δημόσιες διατυπώσεις του Κώστας Καραμανλής δεν οδήγησε ποτέ τα πράγματα στα άκρα, όμως έχει ασκήσει έντονη κριτική σε κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης, λαμβάνοντας αποστάσεις.

Στο δρόμο προς τις εκλογές, η στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου και της Πειραιώς απέναντι στους δύο πρώην είναι πολύ διαφορετική. Η προοπτική ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και οι υψηλοί τόνοι σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις του, έχουν καταστήσει σαφές ότι πιθανότητα επαναπροσέγγισης δεν είναι ορατή. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, οι αναφορές και τα ευχολόγια ότι ο πρώην πρωθυπουργός τελικά δεν θα πληγώσει ξανά την παράταξη ιδρύοντας κόμμα, αποσκοπούν στο να τοποθετήσουν τον κ. Σαμαρά απέναντι στο παραταξιακό ακροατήριο. Να καταδειχθεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός εάν επιλέξει να προχωρήσει με ένα νέο κόμμα στις εκλογές, πρωτίστως θα βλάψει την παράταξη, κάνοντας πιο δύσκολο έναν ήδη απαιτητικό αγώνα για την εκλογική νίκη.

Στο παρασκήνιο εξελίσσεται ένας σκληρός πόλεμος για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα μετακινηθούν προς τον πρώην πρωθυπουργό στελέχη που είτε έχουν δυσαρεστηθεί από την ηγεσία είτε βρίσκονται στο περιθώριο, έχοντας επιλέξει να αποστασιοποιηθούν από την ενεργό κομματική δράση διότι διαφωνούν με επιλογές που έγιναν κεντρικά και θεωρούν ότι δεν τους εκφράζουν. Είναι μια μάχη χαρακωμάτων, που αποσκοπεί στο να δυσκολέψει όσο το δυνατόν περισσότερο να οργανωθεί το νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Απέναντι στον Κώστα Καραμανλή η στάση είναι διαφορετική. Καταγράφεται μια επίθεση φιλίας προς τον πρώην πρωθυπουργό, παρά το γεγονός ότι η προσπάθεια να δώσει το «παρών» στο πρόσφατο συνέδριο της Ν.Δ. δεν καρποφόρησε. «Το λέω, όχι εκπροσωπώντας τον εαυτό μου μόνο, αλλά τον Πρωθυπουργό και συνολικά την Κυβέρνηση, ότι ο Κώστας Καραμανλής είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές αυτής της παράταξης, ένας πρώην Πρόεδρος και Πρωθυπουργός που σεβόμαστε όλοι και τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή» είπε μόλις προχθές ο Παύλος Μαρινάκης, δίνοντας το στίγμα της προσέγγισης του Μεγάρου Μαξίμου προς τον κ. Καραμανλή.

Συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού εκτιμούν ότι δεν πρόκειται ποτέ ανοιχτά να στηρίξει μια πιθανή κίνηση του Αντώνη Σαμαρά. Είναι συνολικά διαφορετική η στάση του, όσον αφορά την παράταξη και κινήσεις που θα μπορούσαν να την πληγώσουν. Από εκεί και πέρα, όμως, η απόσταση με τη σημερινή ηγεσία δεν φαίνεται ότι θα γεφυρωθεί εύκολα. Τα θετικά μηνύματα που εκπέμπει το Μαξίμου για τον Κώστα Καραμανλή, σε κάθε περίπτωση, απευθύνονται και στην καραμανλική πτέρυγα της κομματικής βάσης, η οποία μπορεί να λοξοκοιτάζει προς άλλες κατευθύνσεις, ιδιαίτερα αν θεωρεί ότι η σχέση του πρώην πρωθυπουργού με τη σημερινή τάξη πραγμάτων παραμένει διαταραγμένη.

Πηγή: skai.gr

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