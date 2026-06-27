Τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και IRNA μόλις δημοσίευσαν μια ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), σύμφωνα με την οποία το Ναυτικό του στόχευσε τοποθεσίες στην περιοχή όπου αναπτύσσονται αμερικανικές δυνάμεις, χωρίς να διευκρινίσει πού ή να παράσχει πρόσθετες λεπτομέρειες.

Καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, λέγοντας ότι η Ουάσινγκτον, «όπως πάντα, παραβίασε τις δεσμεύσεις της και εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή» στις ιρανικές ακτές.

«Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Μνημονίου Συνεργασίας, η Ισλαμαμπάντ έχει συμφωνίες για τον έλεγχο της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ανέφερε το IRGC.

«Ωστόσο, οι ΗΠΑ επιδίωξαν να παραβιάσουν αυτή τη δέσμευση, η οποία έτυχε της απαραίτητης απάντησης», συνεχίζει η δήλωση. «Εάν η επιθετικότητα επαναληφθεί, η απάντησή μας θα είναι πιο εκτεταμένη».

Πηγή: skai.gr

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