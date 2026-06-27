Βανς: «Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες Παρασκευή ότι «η βία θα αντιμετωπίζεται με βία» αφότου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν εν είδει αντιποίνων για το πρόσφατο πλήγμα σε φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

«Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Την έχουμε τιμήσει. Εάν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου συνεννόησης (MoU), μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο», έγραψε ο Βανς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Αλλά η βία θα αντιμετωπίζεται με βία», υπογράμμισε.

Iran signed a ceasefire agreement. We have honored it. If they have disagreements about how the MOU is being applied, they can pick up the phone.



But violence will be met with violence. https://t.co/VWnBS1PWaV — JD Vance (@JDVance) June 26, 2026

Πηγή: skai.gr

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