Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βανς: «Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία»

«Εάν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου συνεννόησης, μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Βανς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες Παρασκευή ότι «η βία θα αντιμετωπίζεται με βία» αφότου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν εν είδει αντιποίνων για το πρόσφατο πλήγμα σε φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

«Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Την έχουμε τιμήσει. Εάν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου συνεννόησης (MoU), μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο», έγραψε ο Βανς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Αλλά η βία θα αντιμετωπίζεται με βία», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζέι Ντι Βανς ΗΠΑ Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark

Απόρρητο