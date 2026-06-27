Τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και IRNA δημοσίευσαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου μια ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), σύμφωνα με την οποία το Ναυτικό του στόχευσε τοποθεσίες στην περιοχή όπου αναπτύσσονται αμερικανικές δυνάμεις, χωρίς να διευκρινίσει πού ή να παράσχει πρόσθετες λεπτομέρειες.

Καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, λέγοντας ότι η Ουάσινγκτον, «όπως πάντα, παραβίασε τις δεσμεύσεις της και εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή» στις ιρανικές ακτές.

«Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Μνημονίου Συνεργασίας, η Ισλαμαμπάντ έχει συμφωνίες για τον έλεγχο της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ανέφερε το IRGC.

«Ωστόσο, οι ΗΠΑ επιδίωξαν να παραβιάσουν αυτή τη δέσμευση, η οποία έτυχε της απαραίτητης απάντησης», συνεχίζει η δήλωση. «Εάν η επιθετικότητα επαναληφθεί, η απάντησή μας θα είναι πιο εκτεταμένη».

«Άμεση και αποφασιστική» απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα

Λίγο πριν τα Ιρανικά πλήγματα σε Αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προανήγγειλαν πως η απάντησή τους στα αμερικανικά πλήγματα θα είναι «άμεση και αποφασιστική», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ανέφεραν επίσης ότι απέκρουσαν επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον της περιοχής Σιρίκ, που βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ.

🔱Urgent



The Iranian Revolutionary Guard will respond to the American aggression in an unprecedented and unparalleled manner.🇮🇷 pic.twitter.com/NASomhPSLn — Iran TV (@Iran_TVv) June 26, 2026

«Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου», προειδοποίησε στο μεταξύ μετά την αμερικανική επίθεση ο Ιμπραήμ αλ-Φικάρ, Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός και επίσημος εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου «Χατάμ αλ-Ανμπίγια» - του επιχειρησιακού κέντρου διοίκησης που συντονίζει τις τακτικές ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Οι ΗΠΑ χτύπησαν ιρανικούς στόχους στο Ορμούζ

Νωρίτερα, η κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο X ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 26 Ιουνίου, ως ισχυρή απάντηση στην ιρανική επίθεση εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ, μετά την επίθεση του Ιράν στις 25 Ιουνίου κατά του πλοίου M/V Ever Lovely με drone.

«Η απρόκλητη επιθετικότητα των ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας παραβίασε σαφώς την εκεχειρία. Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονομεύει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς οι εμπορικές ροές αυξάνονται μέσω αυτού του ζωτικής σημασίας διεθνούς διαδρόμου εμπορίου», προσθέτει η CENTCOM.

«Οι δυνάμεις της CENTCOM συνεχίζουν να παρέχουν συντονισμό για την ασφαλή διέλευση και υποστήριξη σε εμπορικά πλοία που διασχίζουν το Στενό. Ο αμερικανικός στρατός παραμένει παρών και σε ετοιμότητα, ώστε να διασφαλίζει ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας με το Ιράν τηρούνται, εφαρμόζονται και παραμένουν σε πλήρη ισχύ», καταλήγει η ανακοίνωση.

Βανς: «Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία»

O αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι «η βία θα αντιμετωπίζεται με βία» αφότου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

«Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Την έχουμε τιμήσει. Εάν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου συνεννόησης (MoU), μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο», έγραψε ο Βανς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Αλλά η βία θα αντιμετωπίζεται με βία», υπογράμμισε.

Iran signed a ceasefire agreement. We have honored it. If they have disagreements about how the MOU is being applied, they can pick up the phone.



But violence will be met with violence. https://t.co/VWnBS1PWaV — JD Vance (@JDVance) June 26, 2026

Τραμπ: «Δεν θα έπρεπε να το κάνουν αυτό»

Λίγα λεπτά πριν την αμερικανική επίθεση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) είχε αφήσει να εννοηθεί ότι υπήρχε πιθανότητα οι ΗΠΑ να απαντήσουν στην πρόσφατη επίθεση του Ιράν εναντίον ενός πλοίου στο Στενό του Ορμούζ.

«Αν θα αντιδράσω, θα το μάθετε», είχε πει χαρακτηριστικά ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν θεωρεί την επίθεση παραβίαση της εκεχειρίας και αν θα αντιδράσει σε αυτήν. Ο ένοικος του Λευκού Οίκου πρόσθεσε ότι «δεν του άρεσε το γεγονός ότι πραγματοποίησαν επίθεση» και ότι «δεν θα έπρεπε να το κάνουν αυτό».

🚨 NOW: President Trump just sent a chill down the Iranian Islamic regime’s spine!



Q: Will you respond to Iran’s ceasefire violation?



TRUMP: “You'll FIND OUT!”



“Will I respond — you’re going to *FIND OUT*” 🔥👀 pic.twitter.com/17TPK2ZhFr — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 26, 2026

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας, υποστηρίζοντας πως εξαπέλυσε τουλάχιστον τέσσερα drones αυτοκτονίας εναντίον πλοίων που διέπλεαν το Στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ένα από τα drones έπληξε το κατάστρωμα φορτηγού πλοίου, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν τα υπόλοιπα τρία.

Ειδικότερα, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εξαπέλυσε τουλάχιστον τέσσερα drones αυτοκτονίας εναντίον πλοίων που διέπλεαν το Στενό του Ορμούζ. Ένα από τα drones έπληξε το ανώτερο κατάστρωμα μεγάλου και ιδιαίτερα ακριβού φορτηγού πλοίου. Προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του. Καταρρίψαμε τα άλλα τρία drones. Προφανώς, πρόκειται για μια ανόητη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας μας».

Η ταϊβανέζικη ναυτιλιακή Evergreen Marine ανακοίνωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι το πλοίο της Ever Lovely, με σημαία Σιγκαπούρης, επλήγη την Πέμπτη κοντά στις ακτές του Ομάν από «άγνωστο αντικείμενο», ενώ ακολουθούσε διαδρομή που είχε συστήσει η βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας UKMTO.

Κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε και το πλοίο συνέχισε αργότερα το ταξίδι του, εγκαταλείποντας τα Στενά του Ορμούζ.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο δέχθηκε πυρά από το Ιράν. Από την πλευρά της, η Αρχή Στενού του Περσικού Κόλπου, που έχει συσταθεί από την Τεχεράνη για τη διαχείριση των αιτημάτων διέλευσης από το Στενό, προειδοποίησε ότι η χρήση μη εγκεκριμένων διαδρομών γίνεται «με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και του πλοιάρχου».

Πηγή: skai.gr

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