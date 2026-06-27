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Ένταση και αποδοκιμασίες κατά της Ντέλσι Ροντρίγκεζ στο Καράκας

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας επισκεπτόταν μια εύπορη συνοικία της πρωτεύουσας κοντά σε κτίριο που κατέρρευσε από τους ισχυρούς σεισμούς την Τετάρτη

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Ντέλσι Ροντρίγκεζ

Συγγενείς εγκλωβισμένων στα ερείπια κτιρίου το οποίο κατέρρευσε στο Καράκας από τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, αποδοκίμασαν χθες Παρασκευή την προσωρινή πρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκεζ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Αρκετά με την πολιτική εκστρατεία εν μέσω μιας τραγωδίας όπως αυτή που βιώνουμε», φώναξαν στην προσωρινή πρόεδρο η οποία επισκεπτόταν μια εύπορη συνοικία της πρωτεύουσας κοντά σε κτίριο που κατέρρευσε την Τετάρτη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «δεν κάνει τίποτα για τον λαό».

Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός της κυβέρνησης έκανε λόγο για τουλάχιστον 920 νεκρούς και 3.360 τραυματίες. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βενεζουέλα Σεισμοί Ντέλσι Ροντρίγκεζ Καράκας
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