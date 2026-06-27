Πήραν ξανά μπρος οι μηχανές στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Κίσσαμος» μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, βάζοντας τέλος στην πολύωρη ταλαιπωρία των επιβατών. Το πλοίο, αφού έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοΐας συνεχίζει κανονικά το ταξίδι προς τον τελικό προορισμό του στα Χανιά.

Η τελευταία ανακοίνωση του Λιμενικού αναφέρει: «Ήρθη η απαγόρευση απόπλου του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Κίσσαμος», μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και την προσκόμιση βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης από τον αρμόδιο νηογνώμονα. Το πλοίο απέπλευσε για τη συνέχιση του προγραμματισμένου δρομολογίου του με προορισμό το λιμάνι της Σούδας».

Η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει: «Η ANEK Lines ενημερώνει ότι το πλοίο Κίσσαμος απέπλευσε από το λιμάνι της Μήλου με προορισμό τα Χανιά, προκειμένου να ολοκληρώσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του. Προηγήθηκε σχετική επιθεώρηση από τις αρμόδιες Αρχές οι οποίες διαπίστωσαν το αξιόπλοο του πλοίου και χορήγησαν άδεια απόπλου».

Η περιπέτεια για τους επιβάτες ξεκίνησε λίγο πριν τις 3.30 τα ξημερώματα, όταν το πλοίο προσάραξε σε αβαθή ύδατα κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας (μπλακ άουτ).

Στη συνέχεια με ίδια μέσα κατάφερε να αποκολληθεί και κατέπλευσε με ασφάλεια πίσω στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου όπου παρέμεινε μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς - Μήλος - Σούδα με προγραμματισμένη ώρα άφιξης στη Σούδα στις 7.30 π.μ. Σύμφωνα με το Λιμενικό, στο πλοίο επιβαίνουν 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος. Η εταιρεία αναφέρει πως στο πλοίο επιβαίνουν 1.184 επιβάτες και 103 μέλη πληρώματος.

Στο σημείο της προσάραξης έσπευσαν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα αλιευτικό σκάφος, καθώς και ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτούνταν.

Οι επιβάτες διαμαρτύρονταν έντονα για την πολύωρη ταλαιπωρία όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το skai.gr. Μάλιστα, ένας άνδρας ακούγεται να λέει: «Υπάρχει κάτω νεκροφόρα, τι θα γίνει;».

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Δείτε εικόνες από πλοίο:

Η ανακοίνωση της εταιρείας για το περιστατικό

«Η ANEK Lines ενημερώνει ότι σήμερα 27 Ιουνίου 2026 στις 03:10, το πλοίο Κίσσαμος το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά προς Χανιά παρουσίασε τεχνική βλάβη κατόπιν του απόπλου του από το λιμάνι της Μήλου. Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα μηχανοστασίου.

Το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι της Μήλου, όπου βρίσκεται δεμένο ασφαλώς και αναμένεται επιθεώρηση από τις αρμόδιες Αρχές. Στο πλοίο επιβαίνουν 1.184 επιβάτες και 103 μέλη του πληρώματος. Η Εταιρία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη με νέα ανακοίνωση», ανέφερε νωρίτερα η εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

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