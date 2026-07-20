Νέο κύμα επιθέσεων, για ένατη συνεχόμενη νύχτα, εξαπέλυσε η CENTCOM κατά του Ιράν. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε «επιτυχώς» τους βομβαρδισμούς τους οποίους εξαπέλυσε στις 22:00 (ώρα Ουάσιγκτον 05:00 ώρα Ελλάδας), αναφέροντας πως έπληξε, μεταξύ άλλων, κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Οι νυχτερινές επιδρομές «χτύπησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα, στην Ιορδανία, «προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση. Μεταγωγικά και αεροσκάφη προειδοποίησης και ελέγχου που ανήκουν «στον εισβολέα αμερικανικό στρατό» και βρίσκονταν «στο αεροδρόμιο Άκαμπα» στοχοποιήθηκαν από «βαλλιστικούς πυραύλους, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές πολλά από αυτά», διαβεβαίωσε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε ανακοίνωσή του που επικαλέστηκε το δίκτυο IRIB.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι σταμάτησαν δυο δεξαμενόπλοια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ χωρίς άδεια της Τεχεράνης, κατά «μη εξουσιοδοτημένο» τρόπο, ανέφεραν η ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι πλοίο βρίσκεται στις φλόγες στο Στενό του Ορμούζ, 8 ναυτικά μίλια (περίπου 15 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά του χωριού Κούμζαρ του σουλτανάτου του Ομάν.

Οι Φρουροί ανακοίνωσαν επίσης το πρωί της Δευτέρας ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά της αεροπορικής βάσης Αλί Αλ Σαλέμ στο Κουβέιτ, σύμφωνα με το Reuters, με τον κουβετιανό στρατό να γνωστοποιεί ότι αναχαιτίζει εισερχόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε την Κυριακή από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν, στο πλευρό των ΗΠΑ, για να «προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοΐα» στο στενό του Ορμούζ.

«Είναι σαφές ότι το Ιράν, τουλάχιστον κάποιοι αξιωματούχοι στο Ιράν, θέλουν να ελέγξουν το στενό και να το χρησιμοποιήσουν ως μοχλό εναντίον του υπόλοιπου κόσμου», επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει αεροπορικώς για τις Φιλιππίνες, όπου θα συμμετάσχει σε διεθνή συνάντηση.

«Οι ΗΠΑ θα κάνουν, και θα συνεχίσουν να κάνουν, αυτό που χρειάζεται για να προστατεύσουν την παγκόσμια ναυσιπλοΐα, αλλά κι άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να συνεισφέρουν βοήθεια για να μοιραστεί το βάρος, είτε πρόκειται για υλικό είτε για χρηματοδότηση» τόνισε.

Πηγή: skai.gr

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