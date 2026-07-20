Νεοχώρι Καρδίτσας: Συμπλοκή μεταξύ του ιερέα και του προέδρου της κοινότητας

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 19/7, στο Νεοχώρι Καρδίτσας, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία, λίγες ώρες πριν από τον εορτασμό του Αγίου όπως μας πληροφορεί το alithianews.gr.

Η ένταση μεταξύ του εφημερίου της ενορίας και του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας κατέληξε σε καταγγελίες για σωματική επίθεση, αλληλομηνύσεις και προσαγωγές στο Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης Πλαστήρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν κάτοικοι του χωριού, μαζί με τον πρόεδρο της κοινότητας Φώτη Μαντζιαφό, προετοίμαζαν τον χώρο για το καθιερωμένο πανηγύρι και τη γιορτή της παραδοσιακής πίτας που πραγματοποιείται κάθε χρόνο ανήμερα του Προφήτη Ηλία.

Την ίδια ώρα, στον χώρο έφτασε συνεργείο που είχε αναλάβει τη διακόσμηση για γάμο, ο οποίος επρόκειτο να τελεστεί το μεσημέρι της Κυριακής. Ο πρόεδρος της κοινότητας, όπως υποστηρίζει, δεν είχε ενημερωθεί για την τέλεση του μυστηρίου, με αποτέλεσμα να κληθεί ο ιερέας προκειμένου να βρεθεί κοινή λύση.

Διαφορετικές εκδοχές για την ένταση

Κατά την εκδοχή του προέδρου της κοινότητας, ο εφημέριος ζήτησε σε έντονο ύφος να απομακρυνθούν τα τραπέζια και όσα είχαν τοποθετηθεί στον προαύλιο χώρο, ώστε να εξυπηρετηθεί ο γάμος. Οι κάτοικοι φέρονται να αντέτειναν ότι είχαν ήδη ολοκληρώσει σημαντικό μέρος της προετοιμασίας για τη γιορτή της επόμενης ημέρας και πρότειναν να αναζητηθεί συμβιβαστική λύση.

Ακολούθησε κλήση στην Αστυνομία και στο σημείο έφτασε περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Λίμνης Πλαστήρα. Παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών να εκτονωθεί η κατάσταση, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε.

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων ο αντιδήμαρχος Βαγγέλης Κρομμύδας, ο πρώην δήμαρχος Φώτης Παπαντώνης, ο πρώην αντιδήμαρχος Γιώργος Γώγουλος, καθώς και αρκετοί κάτοικοι.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο διαπληκτισμός κλιμακώθηκε και ο πρόεδρος της κοινότητας καταγγέλλει ότι δέχθηκε γροθιά από τον ιερέα, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Αλληλομηνύσεις και τρίτος εμπλεκόμενος

Μετά το περιστατικό, ο ιερέας και ο πρόεδρος της κοινότητας υπέβαλαν εκατέρωθεν μηνύσεις, ενώ μήνυση κατατέθηκε και σε βάρος ακόμη ενός κατοίκου του χωριού για εξύβριση, ύστερα από καταγγελία του ιερέα.

Οι τρεις οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης Πλαστήρα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία προκειμένου να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αργότερα, με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι και κλήθηκαν να παρουσιαστούν την επόμενη ημέρα ενώπιον των εισαγγελικών αρχών για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Ο γάμος τελέστηκε από άλλον ιερέα

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Ιερά Μητρόπολη, η οποία όρισε άλλον ιερέα για την τέλεση του γάμου, αλλά και του εσπερινού, ενώ αντίστοιχη μέριμνα ελήφθη και για τη θεία λειτουργία της εορτής του Προφήτη Ηλία.

Ο μητροπολίτης κ.κ. Τιμόθεος, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, εξέφρασε τη λύπη του για όσα συνέβησαν, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη και ότι αναμένει την εξέλιξη των διαδικασιών.

Η ανάρτηση του ιερέα

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ο ιερέας Παρθένιος Αλησιάνης προχώρησε σε δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να αναφερθεί αναλυτικά στο συμβάν.

Στο μήνυμά του έγραψε:

«Όταν κυβερνούν ευσεβείς ο λαός ευφραίνεται. Όταν κυβερνούν ασεβείς ο λαός καταθλίβεται... Δυστυχώς ιδού. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Η αλήθεια θα λάμψει...»

Στην ίδια ανάρτηση δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται με εμφανείς αμυχές στο πρόσωπο.



Πηγή: skai.gr

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