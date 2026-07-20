Πετρέλαιο: Το Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια μετά την κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν

Μεγάλη ανοδική κίνηση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών.



Στις ασιατικές συναλλαγές της Δευτέρας 20/7, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του Brent ενισχύθηκαν περισσότερο από 3%, φθάνοντας έως τα 90,97 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που αποτελεί το υψηλότερο από τα μέσα Ιουνίου.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό WTI κινήθηκε πάνω από τα 84,5 δολάρια το βαρέλι, συνεχίζοντας επίσης την ανοδική του πορεία.

Η νέα άνοδος αποδίδεται στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στόχων συνεχίζονται για ένατη διαδοχική νύχτα, ενώ παράλληλα εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τη σημαντικότερη θαλάσσια αρτηρία μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο

Η αγορά παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου υπό φυσιολογικές συνθήκες διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων στην περιοχή έχει ήδη περιοριστεί αισθητά, ενώ καταγράφηκαν νέα περιστατικά σε εμπορικά πλοία κοντά στις ακτές του Ομάν.

Η μείωση των διελεύσεων ενισχύει τους φόβους για πιθανές ελλείψεις στην προσφορά αργού, γεγονός που τροφοδοτεί την άνοδο των τιμών.

Οι αναλυτές προειδοποιούν για μεγαλύτερη μεταβλητότητα

Αναλυτές της Barclays εκτιμούν ότι οι αγορές ενδέχεται να υποτιμούν ακόμη τον κίνδυνο που συνεπάγεται μια παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Όπως επισημαίνουν, τα παγκόσμια αποθέματα βρίσκονται ήδη στα πιο περιορισμένα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών, γεγονός που καθιστά την αγορά ιδιαίτερα ευάλωτη σε οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση της προσφοράς.

Παράλληλα, η άνοδος του πετρελαίου αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, με τους επενδυτές να επανεξετάζουν τις εκτιμήσεις τους για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο τις μεταφορές όσο και τις τιμές καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλές οικονομίες.

Προς το παρόν, οι χρηματοπιστωτικές αγορές αντιμετωπίζουν την κρίση κυρίως ως έναν γεωπολιτικό κίνδυνο για την ενέργεια, ωστόσο η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχιστεί ή οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερες διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου.



Πηγή: skai.gr

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