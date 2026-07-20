Ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο «Τογκ» ήταν το δώρο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Άγκυρα επιχειρεί με σειρά διμερών συμφωνιών να συσφίγξει τις σχέσεις της με το Κάιρο, προσβλέποντας στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο με όρους που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντά της στην ευρύτερη περιοχή.

Στην Άγκυρα αρχίζουν να δημιουργούνται προσδοκίες ότι οι ενισχυόμενες πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις της Τουρκίας με την Αίγυπτο θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε μια συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να καταλήξει σε συμφωνίες με την Αίγυπτο και τη Συρία σχετικά με τη θαλάσσια δικαιοδοσία στο εγγύς μέλλον. Η προηγούμενη πρόταση της Τουρκίας προς την Αίγυπτο θα παρείχε μεγαλύτερη θαλάσσια έκταση σε σχέση με τη συμφωνία που υπέγραψε με την Ελλάδα», αναφέρει η τουρκική εφημερίδα Milliyet.

Πληροφορίες της «Καθημερινής» από πηγές της γειτονικής χώρας αναφέρουν ότι υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση μέχρι το Κάιρο και η Άγκυρα να καταλήξουν σε μια τέτοια συμφωνία, ενώ στην τουρκική πλευρά δεν παραγνωρίζουν ότι βρίσκεται ήδη σε ισχύ η συμφωνία οριοθέτησης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Έμπειροι αναλυτές εκτιμούν ότι η προσέγγιση Τουρκίας – Αιγύπτου θα μπορούσε να συμβάλει περισσότερο στη διαχείριση των διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς καθοριστικός παραμένει και ο ρόλος της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάντως, η Άγκυρα και το Κάιρο, παράλληλα με την εντατικοποίηση των διπλωματικών επαφών, έχουν αναπτύξει και μια ιδιαίτερα έντονη στρατιωτική διπλωματία. Η συμφωνία-πλαίσιο στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου υπογράφηκε στο Κάιρο στις 4 Φεβρουαρίου από τους υπουργούς Άμυνας των δύο χωρών, παρουσία των προέδρων Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.

Στην ευρύτερη κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται και οι εξελίξεις στο Κυπριακό. Σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών ΜΜΕ, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες αναμένεται να επισκεφθεί την Κύπρο στα τέλη Ιουλίου, συνοδευόμενος από την προσωπική του απεσταλμένη Μαρία Ανχέλα Ολγκίν, προκειμένου να στηρίξει τις προσπάθειες επανέναρξης του διαλόγου μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Η τουρκική εφημερίδα Hürriyet αναφέρει ότι ο κ. Γκουτέρες επιδιώκει την επίτευξη μιας στρατηγικής συμφωνίας που θα λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για τις δύο πλευρές, μέσω μιας άτυπης διάσκεψης με τη συμμετοχή και των τριών εγγυητριών δυνάμεων: της Τουρκίας, της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο, στην Άγκυρα επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία ούτε στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και εκτιμούν ότι δεν θα πρέπει να καλλιεργούνται προσδοκίες για ουσιαστικές συνομιλίες πριν υπάρξει πρόοδος στο συγκεκριμένο πεδίο.

Πηγή: skai.gr

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