Στο κόκκινο παραμένει η ένταση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, με τη Μόσχα να εξαπολύει επιθέσεις στη Ζαπορίζια και το Κίεβο να απαντά με εκατοντάδες drones.

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 42, ανάμεσά τους 8 παιδιά, τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας μέσω Telegram.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, η πόλη χτυπήθηκε από κατευθυνόμενες βόμβες «ολίσθησης», που έπληξαν ιδίως πενταώροφη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα δυο όροφοι να καταστραφούν ολοσχερώς.

Putin’s forces struck Zaporizhzhia, killing at least two civilians and injuring 42 others, including eight children.



Rescue efforts are ongoing.



Photo: State Emergency Service pic.twitter.com/QypHzv9v6w — KyivPost (@KyivPost) July 19, 2026

A Russian strike has hit a residential building in Zaporizhzhia, causing severe structural damage.



Local authorities and emergency services are on the scene, with at least three casualties reported so far.



Video: Zaporizhia Regional Military Administration pic.twitter.com/LTVXYO21cS — KyivPost (@KyivPost) July 19, 2026

Η Ζαπορίζια, πρωτεύουσα της ομώνυμης νοτιοανατολικής περιφέρειας, βρίσκεται 20 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή του μετώπου.

Παράλληλα, πάνω από 400 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας, ανακοίνωσε το πρωί ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας, διαβεβαιώνοντας πως «τα περισσότερα» καταστράφηκαν.

«Από τις 20:30 ως τις 05:00, πάνω από 400 εχθρικά drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας ενώ βρίσκονταν ακόμη μακριά από την πόλη. Τα 85 καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν.



Πηγή: skai.gr

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