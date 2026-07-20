«Είναι η σειρά μου μπρο»... Οι Ισπανοί τρολάρουν τον Λιονέλ Μέσι μετά τη μεγάλη νίκη επί των Αργεντινών στο Μουντιάλ με 1-0 και τον βάζουν σε μια… σκάφη, όπου ο Λαμίν Γιαμάλ τον κάνει μπάνιο όπως ο Αργεντινός άσος έκανε στον ίδιο τον Γιαμάλ όταν ήταν μωρό!

Στο AI βίντεο οι Ισπανοί παρουσιάζουν τον Μέσι σαν κλαψιάρη, και είναι αλήθεια ότι ο κατά πολλούς καλύτερος παίκτης όλων των εποχών είχε δικαίως συγκινηθεί για τον «τελευταίο χορό» του σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Κατά πολλούς σε αυτόν τον τελικό είχαμε μια άτυπη παράδοση - παραλαβή σκυτάλης μεταξύ του «χθες» και του «αύριο» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Μία από τις πιο όμορφες εικόνες του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν είχε να κάνει πάντως με το τρόπαιο, αλλά με την αγκαλιά του Λιονέλ Μέσι και του Λαμίν Γιαμάλ αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Με την Ισπανία να επικρατεί της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση και να κατακτά το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της, ο νεαρός άσος της «ρόχα» έσπευσε να αγκαλιάσει το ποδοσφαιρικό του είδωλο, σε μια στιγμή γεμάτη αμοιβαίο σεβασμό.

Πηγή: skai.gr

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