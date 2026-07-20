Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη–Αμπντελάτι: Επιβεβαίωσαν τη στρατηγική σχέση Ελλάδας–Αιγύπτου

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών δεσμεύθηκαν για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μέσω πολιτικού διαλόγου και νέων επισκέψεων υψηλού επιπέδου

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Γεραπετρίτης Αμντελατί

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε η ισχυρή στρατηγική σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο υπουργοί επανέλαβαν ότι η ελληνοαιγυπτιακή συνεργασία εδράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στα κοινά συμφέροντα και στο κοινό όραμα για ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, δεσμεύθηκαν για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων μέσω της συνέχισης του πολιτικού διαλόγου και της πραγματοποίησης προσεχών επισκέψεων υψηλού επιπέδου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αίγυπτος Γιώργος Γεραπετρίτης ΥΠΕΞ τηλεφωνική επικοινωνία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark

Απόρρητο